Grozljivi posnteki iz turističnega bisera: kanali presušeni, gondole obtičale v mulju

Italijanom dolgo sušno obdobje povzroča sive lase. Kanali Benetk, preko katerih se običajno preliva voda, so popolnoma izsušeni. Gondole in vodni taksiji so dobesedno obtičali v mulju. Za težave italijanskega turističnega bisera naj bi bila kriva kombinacija pomanjkanja dežja, visok tlak, polna luna in oceanski tokovi.

Italijanske skupine za zaščito okolja poročajo, da se na italijanskih rekah in jezerih pozna pomanjkanje padavin, še posebej naj bi bila ogrožena severna regija. »Najdaljša reka Pad, ki teče od Alp po severozahodu vse do Jadrana ima kar 61 odstotkov manj vode, kot lani v tem času,« poročajo.

Izsušeni beneški kanali. FOTO: Manuel Silvestri Reuters

Težave s pomanjkanjem vode so se sicer začele že leta 2020/2021 in od takrat je vedno slabše. Massimiliano Pasqui iz italijanskega znanstvenega inštituta CNR je dejal, da bi nujno potrebovali 50 deževnih dni, da bi nadoknadili 500 mm vode v severozahodnem delu. Gladine vode na jezeru Garda je padla na rekordno nizko raven. Do otoka San Biagnio je bilo zaradi tega mogoče priti celo peš.