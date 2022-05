Grozljivi posnetki s Hrvaške: navijači na avtocesti napadli policiste, ti iztrelili 33 nabojev (VIDEO)

Iz Hrvaške so ponoči poročali o hudem navijaškem incidentu. Na avtocesti A1 v bližini počivališča Desinec pri Jastrebarskem so se navijači Hajduka spopadli s policijo, ki jih je spremljala ob vrnitvi z derbija proti Dinamu v Zagrebu, policija pa je na napad odgovorila s strelnim orožjem, pri čemer je bilo več deset ljudi ranjenih.

Policija je v soboto zvečer v smeri Splita spremljala kakih 1600 navijačev Hajduka, ki so se z avtobusi, kombiji in osebnimi vozili pripeljali v Zagreb. Na avtocesti pa so se navijači nekaj po 21.30 brez razloga ustavili in blokirali promet v smeri Karlovca.

Na policijske pozive, naj nadaljujejo vožnjo, so navijači odgovorili z nasiljem ter napadli policijsko spremstvo. Po izjavah očividcev so bili številni navijači na incident pripravljeni, saj so se policije lotili s palicami, dimnimi bombami in drugimi sredstvi za povzročanje poškodb.

Tudi policija je odgovorila z vsemi razpoložljivimi sredstvi, celo s strelnim orožjem, da je vzpostavila nadzor nad dogodkom, ki je trajal skoraj dve uri. Promet je bil medtem preusmerjen na regionalne ceste, avtocesta v smeri Splita pa je bila več ur zaprta.

16 policistov nepričakovano napadloo več sto navijačev

Kot je danes popoldne na novinarski konferenci še pojasnila policija, je bilo na počivališču Desinec sprva le 16 policistov, ki jih je povsem nepričakovano nepričakovano napadlo več sto zelo napadalnih navijačev, med drugim oboroženih s steklenicami in verigami. Nanje so celo metali rakete in goreče bakle, kar je bilo glede na bližino bencinske črpalke še posebej nevarno, so zapisali hrvaški mediji.

Nekateri policisti so se odločili uporabiti strelno orožje, da bi se zaščitili pred napadalci in tudi da bi priklicali na pomoč druge kolege, kar jim je tudi uspelo.

Ranjenih 15 navijačev in 20 policistov

Skupno je bilo po dosedanjih podatkih v nasilju ranjenih 35 ljudi, 15 navijačev in 20 policistov, a utegne to število še narasti. V bolnišnice namreč še prihajajo ljudje s poškodbami. Med drugim naj bi se naknadno javila tudi še dva navijača z lažjimi strelnimi ranami, potem ko so dva, enega od njiju s hujšimi strelnimi ranami, potrdili že ponoči.

Obenem so doslej aretirali 43 navijačev, med njim enega mladoletnega in več mlajših polnoletnih.

Policija je danes tudi objavila video posnetek dogajanja, na katerem je videti del zelo napetih trenutkov, ko številni pripadniki navijaške skupine Torcida obmetavajo policiste.

Dinamo je sicer v sobotnem derbiju slavil s 3:1 in tako potrdil že osvojeni naslov prvaka pred drugouvrščenim Hajdukom.