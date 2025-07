Grozljivi posnetki iz Španije: odnašalo avtomobile, zalilo bolnišnico ... (VIDEO)

V zadnjih dneh so močne padavine povzročile hude poplave po vsej Španiji, zlasti v Kataloniji. Tam je bil zaradi obilnih padavin prekinjen železniški promet, saj so bile proge poplavljene in neprevozne. Železniška družba Renfe je bila prisiljena ustaviti vse vlake, vključno s hitrimi, regionalnimi in primestnimi linijami, kar je povsem ustavilo življenje na prizadetih območjih. V Barceloni je voda vdrla tudi v bolnišnico, kar je povzročilo izpad elektrike, in onemogočilo sprejem novih pacientov.

Padavine so prizadele tudi druge regije na severu in vzhodu Španije, zlasti Aragon in Valencio. Na teh območjih so močne padavine povzročile obsežne poplave, ki so ohromile promet in povzročile škodo na infrastrukturi. Ceste v Valencii so se spremenile v deroče potoke in postale povsem neprevozne, avtomobili so se znašli pod vodo, kar je dodatno otežilo reševalne akcije. V Aragonu so poplave prizadele številne domove in podjetja, zaradi česar oblasti pričakujejo veliko materialno škodo.

Meteorološka agencija Aemet je izdala rdeče opozorilo za večje dele Katalonije, kjer je v nekaj urah padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, a je bilo opozorilo že po dveh urah preklicano. Oblasti in prebivalci ostajajo v pripravljenosti, saj vremenoslovci napovedujejo možnost nadaljnjih padavin in neviht tudi v prihodnjih dneh.