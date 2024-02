Grozljivi dinozavri so trpeli za artritisom in putiko

TIRANOZAVER velja za enega najbolj krvoločnih dinozavrov, pravzaprav kar vseh živali, ki so kdaj živele. Čeprav je bil res mogočen, pa ga je, kot so zdaj ugotovili strokovnjaki, pestila kopica zdravstvenih težav. Večina je bila posledica njegove zgradbe, ker je hodil po zgolj dveh nogah, sta morali ti, četudi sta bili izjemno močni, nositi vso težo zgornjega dela telesa kot zdaj pri človeku. Posledično pa je imel tiranozaver težave s kostmi, tako v nogah kot hrbtenici. Fosilizirani ostanki, ki so jih našli v Južni Ameriki, so denimo razkrili, da je ta ogromni dinozaver trpel za artritisom, ker so na kosteh našli nenavadne tvorbe, pa menijo, da tudi za putiko.

Našli so tudi poškodbe čeljusti. FOTO: Arnd Wiegmann/afp

Vodja raziskave in profesor na univerzi Rio Negro v Argentini Mattia Baiano je dejal, da so enake težave najverjetneje pestile tudi druge dinozavre s podobno zgradbo kot tiranozaver, med njimi sta denimo alozaver in velociraptor. Vsi so imeli tudi težave s koleni, kolki in vretenci, mnogi so imeli poškodovane kosti v zgornjih okončinah in čeljusti, ni pa znano zakaj.

»Večina dinozavrov, ki je hodila po zadnjih nogah, je imela močno obrabljene sklepe, pri nekaterih smo našli zraščena vretenca, poškodbe kosti v zadnjih okončinah in podobno. Sklepamo lahko, da so jim te poškodbe in obrabe povzročale hude bolečine, zaradi njih so se težje premikali in bili lahek plen drugim plenilcem. S tega vidika se najbolj strah vzbujajoči dinozavri, kot je tiranozaver, nenadoma ne zdijo več tako zelo mogočni,« je dejal Baiano, ki pa se seveda strinja, da se kljub vsemu ne bi želel z njim soočiti iz oči v oči.