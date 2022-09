Grozljive pripovedi iz Izjuma: Pulili so mi nohte z noge in nas pijani pretepali

Iz Izjumu prihajajo nove obtožbe o vojnih zločinih med rusko okupacijo. Grozljive zgodbe pripoveduje skupina državljanov Šrilanke, ki so jo Rusi zadrževali več mesecev. O tem poroča BBC. Dilujan je eden od sedmih Šrilančanov, ki so se po ruski invaziji iz Kupjanska na severovzhodu Ukrajine odpravili peš proti Harkovu, oddaljenem prinbližno 120 kilometrov. Že na prvi kontrolni točki so jih ujeli ruski vojaki, jim prevezali oči, zavezali roke in jih odpeljali v tovarno v Vovčansk, nedaleč od ruske meje. Takrat se je začela njihova štirimesečna nočna mora.

Skupina sedmih državljanov Sri Lanke, ki so bili v ruskem ujetništvu. FOTO: Stringer Reuters

Namesto da bi v Ukrajini študirali in delali so postali zaporniki, ki so morali menda težaško delati. Pravijo, da so jim enkrat dnevno dovolili na stranišče, in še to samo za dve minuti, občasno so jim dovolili tudi prhanje, ki tudi ni smelo trajati dlje od dveh minut. Med tem so jih še tepli. Pripovedujejo, da so se ruski vojaki napili, potem pa jih pijani pretepali s svojimi puškami in od njih zahtevali denar. »Samo to so ponavljali: Money, money, money,« jedejal 35-letni. Dva izmed moških sta ostala brez nohtov na nogah, saj so jima jih s kleščami izpulili. Tri mesece so imeli zaprte, najhujše je bilo 50-letnici, ki je bila edina ženska v skupini. Njo so dali v samico. Preživeli da so samo zaradi molitev in misli na svoje družine. Sreča se jim je nasmehnila šele po osvoboditvi ozemlja, ko jih je na ulici opazil ukrajinski policist. Nastanili so jih v rehabilitacijskem centru v Harkovu in jim omogočili stik z njihovimi družinami. Takrat so solze tekle zaradi sreče ob pogledu na njihove ljubljene.

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je povedal, da so na širšem območju Harkova našli več kot 10 komor za mučenje.