Grozljive posledice uničujočega potresa: število žrtev je naraslo na 65 (VIDEO in FOTO)

Število žrtev potresa, ki je v ponedeljek prizadel jugozahod Kitajske, je naraslo na 65. Poškodovanih je več kot 2000 ljudi, od tega najmanj 50 huje, 10 ljudi še pogrešajo. Potres z močjo 6,8 je v ponedeljek v provinci Sečuan najhuje prizadel okrožja Luding, Kangding, Džulong (Jiulong), Jadžiang (Yajiang) in Danba, ki ležijo dobrih 200 kilometrov jugozahodno od prestolnice Čengdu .

Na območju je bilo uničenih več kot 250 hiš, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Veliko cest je bilo danes še neprevoznih, marsikje je prekinjena oskrba z vodo, več kot 40.000 ljudi je brez elektrike, 35.000 jih ima tudi težave pri komunikacijskih povezavah z zunanjim svetom.

Poteka obsežna akcija iskanja in reševanja, v kateri ob pomoči težkih strojev sodeluje na tisoče reševalcev, oblasti so mobilizirale tudi nekaj enot vojske. Iz zraka jim podporo nudijo helikopterji in letalniki. Območje je v zadnjem dnevu streslo tudi več popotresnih sunkov, od katerih je imel najmočnejši moč 4,2.

Potresi so na Kitajskem dokaj pogosti, zlasti na jugozahodu države. Leta 2008 je potres z magnitudo 8,0 v okrožju Venčuan v Sečuanu zahteval več deset tisoč smrtnih žrtev in povzročil ogromno škode. Omenjena provinca je potresom še posebej izpostavljena, saj leži na stiku med indijsko in evrazijsko celinsko ploščo.