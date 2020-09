Grozljive izpovedi tistih, ki so preživeli covid

Objavila fotografijo mame



Posledice, ki jih nosijo s seboj

Število smrtnih žrtev covida-19 v ZDA je v ponedeljek po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa naraslo na 199.815, število okužb z novim koronavirusom pa na 6,8 milijona. Številni, ki so si od te hude bolezni opomogli pa so se zbrali v facebook skupini Survivor Corps, kjer delijo svoje izkušnje z bojem s koronavirusom.Objavljajo tudi najbolj intimne in najbolj odkrite zapise in fotografije, o tem, kakšne simptome in znake so imeli pa do tega, kako poteka njihovo življenje po okrevanju.V opisu skupine so zapisali, da gre za gibanje, ki izobražuje in povezuje tiste, ki so si opomogli. Povezuje jih z medicinskimi in akademskimi raziskovalci in skuša skupnosti pomagati, da bi se čim prej ta pandemija ustavila. V skupini sodeluje več kot 105 tisoč članov.je objavila fotografijo moža, ki leži na intenzivnem oddelku in se bori za življenje. Zapisala je, da je že bilo videti, da gredo stvari na bolje, pa se je stanje nenadoma poslabšalo. »Še vedno je v kritičnem stanju, a je stabilen. Tako zelo je utrujen in težko ga je gledati, kako trpi.«Srceparajoča je izpoved, ki je objavila, da je po treh mesecih boja z boleznijo, njena mama pri 60 letih umrla. Objavila je celo njeno fotografijo in zapisala, da je skupaj z mamo umrl tudi del nje.Razkrili so tudi, da jim po okrevanju v velikih šopih izpadajo lasje, na jezikih mnogih pa so se naredile nenavadne obloge in razpoke. Objavljajo fotografije rok in nog, na katerih so se naredili izpuščaji, na nohtih pa so vidne razpoke.Sandra pa je zapisala, da se počuti strašno slabo, saj se že sedem mesecev bori s covid-om. »Danes se je znova začelo in tokrat močneje kot prej. Boleče grlo, kašelj, vročina in mrzlica hkrati, glavobol, ostra bolečina v prsnem košu. Prejšnji teden sem imela zelo čudno izkušnjo, oči se mi kar niso hotele odpreti, ko sem se zbudila. Zgodilo se je že prej, a tokrat sem morala veke razpreti s prsti. Vid je slabši in meglen.«Naštevali so tudi najbolj nenavadne in bizarne simptome. Omenjali so izgubo glasu za več tednov, nenadna alergija na sonce, občutljivost na dotik na določenih mestih, bolečine pod prsmi, kodranje las, občutek, da je telo stresla elektrika. Nekateri poročajo tudi, da so začeli slišati glasove, drugi, da je njihovo telo posuto z izpuščaji in lišaji, tretji pa omenjajo nenadno krčenje mišic.