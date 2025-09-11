MOSTAR

Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)

Poškodovanih je bilo veliko avtomobilov, poročajo pa tudi o škodi na stavbah.
Fotografija: Poškodovanih je bilo veliko avtomobilov, poročajo pa tudi o škodi na stavbah. FOTO: Zaslonski posnetek FB
Poškodovanih je bilo veliko avtomobilov, poročajo pa tudi o škodi na stavbah. FOTO: Zaslonski posnetek FB

M. U.
11.09.2025 ob 09:28
11.09.2025 ob 10:58
M. U.
11.09.2025 ob 09:28
11.09.2025 ob 10:58

Mostar je v sredo prizadela huda nevihta, ki so jo spremljali močan dež, grmenje in sunki vetra. Čeprav je trajala kratek čas, so bile posledice hude, navajajo mediji v Bosni in Hercegovini.

Na več lokacijah v mestu so bila podrta drevesa, številne veje so bile polomljene, močan veter pa je z ulic in dvorišč odnašal predmete. Ponekod so se zaradi velike količine padavin v kratkem času pojavile tudi težave z odvodnjavanjem.

image_alt
Pravi potop v tem hrvaškem mestu, ceste pod vodo, počeni jaški! (VIDEO)

Poškodovanih je bilo veliko avtomobilov, poročajo pa tudi o škodi na stavbah. Po besedah ​​prebivalcev je materialna škoda precejšnja.

V Kvarnerju po močnih nalivih tudi danes poplavljene nekatere ceste

V Kvarnerju, ki so ga v sredo zajele obilne padavine, je danes zaradi poplav in zemeljskih plazov otežena vožnja na nekaterih cestah. Najhuje so nalivi prizadeli Reko, kjer so pristojne službe čez dan posredovale približno 60-krat. Med najmočnejšim nalivom na Reki je po podatkih meteorologov v samo eni uri padlo več kot 80 litrov dežja.

Zaradi poplav, hudournikov, zemeljskih plazov ali kamenja na vozišču je otežena vožnja na nekaterih cestah v Gorskem Kotarju in hrvaškem primorju, so danes sporočili iz hrvaškega avtokluba Hak.

Zaradi slabih vremenskih razmer so prekinjene tudi nekatere trajektne, katamaranske in ladijske linije.

Najbolj so močne padavine v sredo prizadele Reko z okolico, ki so jo čez dan trikrat zajeli močnejši nalivi.

»Katastrofa, tako glasno in tako dolgo je bobnelo, da zvoka ne morem opisati. Veter je tulil, česa takega v življenju ne pomnim. Huje kot takrat, ko nas je streslo,« je za Net.hr povedal bralec iz Mostarja.

