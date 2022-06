Grozljiva izpoved ženske, ki je otroka zdravila z nevarno kemikalijo: »Takrat sem spoznala ...«

Otroke z avtizmom nekateri starši zdravijo s klorovim dioksidom (ClO ₂ ), čeprav strokovnjaki opozarjajo, da gre za belilo, poroča dnevnik.hr. Mati, ki želi ostati anonimna, je tako zdravila svojega, zdaj pa ji je žal. Zaradi sramu in strahu pred obsojanjem družbe se je odločila o svojem početju pisati anonimno. »Vsakič, ko mu razpršim dozo v usta, se ne počutim dobro, saj začne smrdeti slabše kot detergent. Iz ust mu smrdi, kot da mu jih čistim s čistilom za stranišče. Ampak tako mora biti, to je dobro zanj. Vse, samo da se bo pozdravil,« je zapisala (očitno ji tedaj še ni bilo žal).

Po navodilih

Vse to je ženska počela po navodilih žensk, ki se predstavljajo kot mojstrice naravne medicine. »Pravijo mi, da je v mojem otroku nekaj duhovnega in da bi ga morala odpeljati na eksorcizem,« je dodala. »Nekega dne sem po nesreči polila tako imenovano zdravilo in se poškropila. Kapljica je padla na moje črne hlače, ki so v sekundi zbledele. In potem sem se zavedala, da že nekaj časa opažam, da je tudi umivalnik ves zbledel. Potem sem bila čisto zgrožena, ker je šlo skozi misli, da tudi moj otrok to pije. V trenutku sem spoznala, kaj delam, in se ustavila.«

Strokovnjaki opozarjajo

Študentje in profesorji Izobraževalno-rehabilitacijske fakultete v Zagrebu so pobudniki peticije, za katero so zbrali že več kot 3000 podpisov, da bi otroke z avtizmom prenehali zdraviti s to metodo. »Cilj peticije je, da pristojne ustanove prepovedo uporabo klorovega dioksida zdravljenja avtizma,« pravi študentka Monika Kukavica. Protokol zdravljenja s klorovim dioksidom temelji na prepričanju, da avtizem povzročajo paraziti v črevesju, ki jih sodobna medicina ne prepozna, lahko pa jih ubije klorov dioksid. Vodja kabineta za motnje avtističnega spektra pravi, da metoda nima znanstvene podlage.

Na Hrvaškem uporaba klorovega dioksida ni zakonsko prepovedana, kot je denimo v ZDA, s peticijo pa želijo to spremeniti.