Grozi jim 20 let zapora

Eno leto po napadu na ameriški kongres je tožilstvo vložilo obtožnico zoper vodjo skrajne desničarske skupine Varuhi prisege Stewarta Rhodesa in še deset drugih, ki jim očitajo storitev kaznivega dejanja sodelovanja v zaroti za vstajo proti vladi.

Rhodesa, 56-letnega nekdanjega pripadnika ameriške vojske, ki je na prestižni univerzi Yale diplomiral iz prava, so policisti aretirali na njegovem domu v Teksasu, očitajo pa mu tudi, da je skupaj z drugimi načrtoval »nasilno preprečitev izvajanja zakonov, ki urejajo prenos predsedniške funkcije«.

Ameriško pravosodno ministrstvo Rhodesa še obtožuje sodelovanja s člani militantne skupine Varuhi prisege, ki so prepričani, da so ameriško vlado pokvarile elite. Skupaj z njimi naj bi v Washington prepeljal orožje in strelivo, da bi nasilno preprečili imenovanje Joeja Bidna za predsednika. Rhodes naj bi napad na kongres začel načrtovati že decembra 2020, k temu pa naj bi s kodiranimi sporočili pozival tudi druge.

Rhodes naj bi napad na kongres začel načrtovati že decembra 2020, k temu pa naj bi s kodiranimi sporočili pozival tudi druge.

Sam pravi, da nikoli ni vstopil v stavbo, že pred časom se je oddaljil tudi od tistih, ki so vdrli v prostore kongresa, češ da so to storili po lastni presoji in ne njegovih ukazih. Poleg Rhodesa so policisti aretirali še 63-letnega Edwarda Valleja iz zvezne države Arizona, ki mu tožilci prav tako očitajo zaroto za vstajo proti vladi, za kar je zagrožena zaporna kazen 20 let, ter poleg tega v drugi obtožnici še sodelovanje v napadu na kongres.

V moderni ameriški zgodovini so obtožbe zaradi vstaje izjemno redke. Nazadnje so leta 2010 vstaje obtožili skupino iz Michigana, ki da je načrtovala napad na policiste, a je sodnik vse člane oprostil obtožb, češ da njihova »nasilna retorika ne dokazuje nasprotovanja ameriški vladi«.