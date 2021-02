Grozeči himalajski ledeniki

Večina pogrešanih so delavci iz hidroelektrarne Rišiganga in NTPC.

Na stotine indijskih vojakov še išče 200 ljudi, ki jih pogrešajo od nedelje, ko se je odlomil večji kos ledenika blizu Jošimata v indijski zvezni državi Utarahand, v poplavah, ki so sledile, je umrlo najmanj 26 ljudi.Himalajski ledenik se je odlomil na okoli 2000 metrih nadmorske višine in zgrmel v dolino, se z veliko hitrostjo pomikal po ozki soteski reke Dauliganga in odnesel jez hidroelektrarne Rišiganga ter zadel hidroelektrarno državne NTPC, poškodovani so še trije drugi objekti na reki. Voda in veliki kosi ledu so odnesli pet mostov in več cest ter poškodovali na ducate domov; poročil o morebitnih ranjenih ali umrlih prebivalcih ni. Priljubljene turistične točke na bregovih reke Ganges so zaprli in ustavili vse vode dejavnosti, tudi vožnjo s čolni in ladjami.V reševanju sodeluje več kot 2000 vojakov in policistov, delali so tudi ponoči, pod močnimi reflektorji, večina pogrešanih so delavci, ki so delali za omenjeni hidroelektrarni. Včeraj so se reševalci osredotočili na 2,5 kilometra dolg predor, kjer naj bi bilo ujetih okoli 30 delavcev; do vhoda so se prikopali z lopatami, stika z ujetimi sicer niso imeli. V nedeljo so iz nekega drugega tovarniškega predora rešili dvanajst delavcev.Včeraj so na območje prepeljali več znanstvenikov, ki bodo ugotavljali, ali je poplavo povzročil odlomljen ledenik, plaz ali plaz na ledeniku. Medtem ko nekateri za nesrečo krivijo podnebne spremembe – himalajski ledeniki se namreč hitro topijo –, lokalni aktivisti s prstom kažejo na intenzivno gradnjo jezov in hidroelektrarniške infrastrukture. Samo v državi Utarahand je 550 jezov, na območju, ki ga je prizadela nedeljska poplava, pa je ob rekah in njihovih pritokih 58 hidroenergetskih projektov.