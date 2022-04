Groza v Ukrajini: v Buči množično posiljevali

Preiskovalci še vedno ugotavljajo obsežnost genocida v Buči, predmestju Kijeva, in vsak dan odkrivajo nova grozodejstva. Poleg številnih okrutnih ubojev civilistov je ruska vojska zagrešila tudi številna posilstva, poročajo ukrajinske oblasti: v številnih domovih naj bi se vojaki brutalno spolno izživljali nad ženskami, njihove može pa so medtem ubili.

V kletnih prostorih ene od hiš pa naj bi odkrili kar 25 deklet, starih od 14 do 24 let, ki naj bi jih v mesecu dni zasedbe Buče ruski vojaki redno posiljevali. Žrtvam naj bi govorili, da jim bodo s spolnimi napadi za vedno odgnali željo po telesnih stikih z drugimi moškimi, da ne bodo mogle roditi ukrajinskih otrok. Devet žrtev naj bi med napadi tudi zanosilo.

Velik udarec za mornarico

Po svetu odmeva nesreča na križarki Moskva, ki se je zaradi eksplozije streliva na krovu huje poškodovala. Ukrajinski viri so sicer poročali, da sta poveljniško ladjo ruske črnomorske flote, ponos ruske mornarice, zadeli njihovi dve protiladijski raketi, Rusija pa trdi, da je bil vzrok za eksplozijo požar in da so uspešno evakuirali posadko. Navedbe, da je ladja potonila, so pozneje ovrgli, vsekakor pa bi šlo lahko za največjo izgubo ruske mornarice po katastrofi podmornice Kursk.

Rusija zanika, da sta križarko Moskva zadeli ukrajinski raketi.

Še naprej je najbolj oblegan vzhod Ukrajine, v središču ruske pozornosti ostaja Mariupol, kjer naj bi ruska vojska že prevzela nadzor, a ukrajinska stran tega še ni potrdila, prav tako so zanikali navedbe, da naj bi se predalo več tisoč ukrajinskih marincev; Rusi so sicer postregli tudi s posnetki domnevne predaje, a njihova pristnost še ni potrjena. Znova so odprli devet humanitarnih koridorjev, prek katerih naj bi ob prekinitvi ognja evakuirali civiliste. O novih žrtvah poročajo iz Harkova, pa tudi iz ruskega kraja Klimovo, kamor naj bi priletele tri rakete in ranile sedem ljudi.

Požar na poveljniški ladji so pogasili. FOTO: Reuters

Znova pa so vzbudile strah ruske grožnje z jedrskim orožjem. Rusija je namreč opozorila, da bi ob finskem in švedskem pristopu k Natu okrepila obrambo tudi z namestitvijo jedrskega orožja.