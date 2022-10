Groza v muzeju: tako sta oskrunili sliko vredno 90 milijonov (VIDEO)

Okoljski aktivistki sta danes s paradižnikovo juho polili sliko Sončnice nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha, ki je razstavljena v Narodni galeriji v Londonu. Gre za še eno v nizu protestnih akcij, usmerjenih v umetniška dela, za katero stoji aktivistična skupina Just Stop Oil. Londonska policija je sporočila, da so protestnici zaradi povzročitve škode aretirali ter odpeljali na policijsko postajo. Iz Narodne galerije so sporočili, da sta povzročili manjšo škodo na okvirju, medtem ko slika, ki je prekrita s steklom, ni poškodovana, poroča BBC.

Iz skupine Just Stop Oil so v izjavi sporočili, da so njeni aktivisti na sliko vrgli dve pločevinki paradižnikove juhe Heinz, da bi od britanske vlade zahtevali ustavitev vseh novih naftnih in plinskih projektov.