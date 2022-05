Groza v mestu: napadli s sekiro, nožem in pištolo

Groza je zajela mesto Elad v osrednjem Izraelu, ki se zadnje čase spopada z valom terorističnih napadov. Napadalca sta se najprej v mestni ulici, nato pa v bližnjem parku spravila nad mimoidoče s sekiro, nožem in pištolo ter pri tem ubila najmanj tri ljudi, še najmanj štirje pa so ranjeni, od tega dva huje.

Napadalca sta na begu.

Terorista sta udarila ravno ob koncu praznovanja dneva neodvisnosti v mestu s 50.000 prebivalci, v vsesplošni paniki pa so oblasti prebivalce napotile na varno in jim zabičale, naj ne zapuščajo domov. Napadalca naj bi s kraja krvavega obračuna pobegnila z avtomobilom, ki ga še vedno iščejo, tudi s helikopterji, droni in cestnimi patruljami. Policija je postavila blokade na poteh, ki vodijo do Zahodnega brega, od koder bi bila morda lahko terorista, saj ocenjujejo, da je tudi tokratni napad posledica izraelsko-palestinskega spora.

Vse smrtne žrtve in vsi ranjeni so menda moški, stari okoli 40 let, še poročajo oblasti, ki naznanjajo strogo kaznovanje storilcev. Teroristični napadi se v Izraelu znova vrstijo od marca letos. Palestinska teroristična skupina Hamas je pozdravila nasilje v Eladu, ni pa prevzela odgovornosti za napad.