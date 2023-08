Groza v Grčiji: v gozdu, ki so ga prizadeli požari, našli 18 trupel

V mestu Aleksandropolis na severovzhodu Grčije, v okolici katerega zadnje štiri dni divja gozdni požar, so v ponedeljek zvečer zaradi približevanja plamenov odredili evakuacijo bolnišnice in več deset tamkajšnjih pacientov namestili na trajekt v pristanišču, so sporočili gasilci. Še naprej divjajo tudi številni požari drugod po Grčiji.

Razmere okoli poslopja bolnišnice v Aleksandropolisu naj bi bile od davi pod nadzorom, poročanje grške javne televizije ERT povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. Pri gašenju požara, ki je izbruhnil v soboto, sodeluje več kot 200 gasilcev z 59 vozili, pomagajo jim tudi letala. Na območje so pristojni napotili tudi romunske in ciprske gasilce, za pomoč katerih je Grčija zaprosila prek mehanizma EU za naravne nesreče. Ciper pošilja dve letali za gašenje, Romunija pa 56 gasilcev z desetimi gasilskimi vozili, na svoji spletni strani navaja grška tiskovna agencija ANA-MPA.

Poročajo o truplih

Medtem je v državi še vedno aktivnih več deset drugih požarov, med drugim na otokih Evboja in Kitnos ter v pokrajini Bojotija, približno 100 kilometrov severozahodno od Aten, kjer je življenje izgubil še en človek. Na Evboji so oblasti pozno v ponedeljek evakuirale industrijsko mesto Nea Artaki. Na gozdnatem območju severne Grčije pa so medtem našli osemnajst trupel, je sporočila grška gasilska služba. Po prvih podatkih naj bi bili umrli migranti.

Izjemno vroče in suho vreme, ki krepi tveganja za požar, bo glede na navedbe vremenoslovcev vztrajalo do petka. Grčija se sicer to poletje sooča s številnimi hudimi požari v naravi, preiskave pa kažejo, da naj bi jih bilo več podtaknjenih. Oblasti so zato nedavno napovedale, da bodo zaostrile kazni za požigalce.