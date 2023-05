Groza, ste že slišali za to bolezen? Možgani se ji pomikajo navzdol

Spletna stran Manchester Evening News poroča o tragični zgodbi 25-letne Emily Balfour, ki ima hude zdravstvene težave. Zgodba za zdaj še nima srečnega konca, a če bo zbranega dovolj denarja za zdravljenje, ga lahko ima.

Emily grozita trajna invalidnost in paraliza. Reši jo lahko samo postopek PICL. Pri njem gre za to, da se v hrbtenico vbrizgajo izvorne celice. Nesrečnica ima Chiarijevo malformacijo, zaradi česar so se njeni možgani premaknili navzdol v hrbtenični del. Poleg tega ima tudi Ehlers-Danlosov sindrom, ki prizadene vezivna tkiva, ter kraniocervikalno nestabilnost, ki povzroča nestabilnost predela, kjer se srečata lobanja in hrbtenica. Ehlers-Danlosov sindrom so ji diagnosticirali leta 2011 po nesreči, ki jo je imela pri drsanju na ledu.

Zdravstvene težave ji povzročajo velike bolečine. Veliko časa preživi v postelji. Kot je dejala, je imela nedavno opravka s paralizo okončin, ima pa tudi omejen vid. Paraliza se ji je sicer zgodila že večkrat in se pojavlja periodično. Njeno zdravje bi se lahko močno popravilo z zdravljenjem njenega okostja, a mora zbrati kar 200 tisoč funtov (približno 230 tisoč evrov).

Včasih je želela delati na filmskem področju, a želje so se ji zaradi bolezni popolnoma spremenile. »Zdravljenje bo spremenilo vse. Želela sem pisati in snemati filme, ampak sedaj me bolj zanima medicina in želim pridobiti psihoterapevtsko kvalifikacijo in delati na tem področju«, je dejala. Upamo, da se ji želje kmalu uresničijo. Šele ko zdravje izgubiš, se zavedaš, kaj si imel prej. Emily se tega zagotovo dobro zaveda.