Groza pri naših sosedih: zaradi vročine v zadnjih 24 urah umrlo pet ljudi

Na plažah Salenta na jugu italijanske dežele Apulija je v samo 24 urah umrlo pet ljudi, domnevno zaradi obolenj, povezanih z vročino, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Smrti so zabeležili v ponedeljek in torek. Med žrtvami so večinoma starejši, pa tudi 19-letnica iz Moldavije.

Vročinski valovi sicer trenutno pestijo celotno južno Italijo. Temperature naj bi se v regiji do konca tedna povzpele nad 40 stopinj Celzija.