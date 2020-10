Groza po potresu: preživeli pod ruševinami več kot 18 ur (VIDEO)

Na zahodni obali Turčije in na grškem otoku Samos se danes nadaljuje reševanje in ocenjevanje škode, ki je območje stresel v petek.Število smrtnih žrtev v Turčiji je naraslo na 27, na Samosu sta umrla najstnika, poškodovanih je več sto ljudi. Po rušilnem potresu so našteli kar 410 popotresnih sunkov, več kot 30 jih je bilo močnejših.Samo v turškem Izmirju je uničenih 20 velikih poslopij, veliko ljudi je še pod ruševinami. Reševalci še vedno preiskujejo poškodovane in podrte stavbe. 23 ur po potresu so iz ruševin osemnadstropne stavbe danes reševalci uspešno rešili mater s tremi otroki.Skupno jim je uspelo iz ruševin rešiti že okoli 100 ljudi. Koliko ljudi še pogrešajo, ni znano. Glede na opustošenje bi lahko število mrtvih še naraslo.