Groza na poletu v London! Na naseljeno območje strmoglavilo letalo z več kot 240 potniki (VIDEO)

Letalo družbe Air India, namenjeno v London, je strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča v Ahmedabadu na zahodu Indije. Na letalu je bilo več kot 240 potnikov, padlo je na naseljeno območje, poroča BBC.

Letalo je vzletelo iz Ahmedabada in je bilo namenjeno na londonsko letališče Gatwick.

V nesreči letala dje po navedbah lokalnih medijev umrlo najmanj 170 ljudi. Točno število smrtnih žrtev za zdaj ni znano. Številne poškodovane so medtem prepeljali v okoliške bolnišnice. Družba Air India je zaenkrat potrdila, da je bil let AI171 »vpleten v incident«.

Na letalu, ki je takoj po vzletu strmoglavilo v Indiji, je bilo 242 potnikov in 12 članov posadke. Med potniki je po podatkih družbe Air India 169 indijskih državljanov, 53 britanskih, sedem državljanov Portugalske in državljan Kanade.

Po podatkih spletnega portala Flight Radar je letalo prenehalo oddajati signal manj kot minuto po vzletu. Glede na podatke o poletu je strmoglavilo letalo 787-8 dreamliner ameriškega proizvajalca Boeing.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP se nad letališčem vije velik oblak črnega dima, pristojni pa so sporočili, da reševalna akcija že poteka.

Trenutek, ko je letalo z 242 potniki in člani posadke strmoglavilo kmalu po vzletu, so ujele kamere. Letalo je kmalu po vzletu strmoglavilo na stanovanjsko območje.

Vsi poleti na letališču Ahmedabadu so ustavljeni. Na kraju nesreče je gasilska brigada in reševalne službe. Gasilci se borijo s požarom, ki je zajel stavbe. Posnetki iz Ahmedabada prikazujejo dele letala, ki so se zarinili v stavbe. Visoki policijski uradnik v Ahmedabadu je za tiskovno agencijo ANI povedal, da je letalo, ki je letelo v London, strmoglavilo na zdravniški dom.

Strokovnjak: Izjemno nenavadno, ne izključujem, da je nekdo za tem

Letalski strokovnjak Julian Bray je dejal, da je zelo nenavadno, da letalo, kot je Boeing 787 Dreamliner, strmoglavi med vzletom, glede na to, da gre za tehnološko napredno letalo z izjemno dobrimi varnostnimi rezultati.

Glede na bazo podatkov Aviation Safety Network je to prvo strmoglavljenje Boeinga 787 Dreamliner v zgodovini tega modela. Do zdaj je bilo več kot 1000 teh letal posredovano različnim letalskim družbam po vsem svetu, navaja spletno stran Flightradar24.

»Letala te vrste zdaj praktično letijo sama. Med vzletom ne bi smelo biti težav, še posebej ne z Dreamlinerjem, ki ima odlično zgodovino. Kar me skrbi, je, da če se je ta incident res zgodil med vzletom, moramo resno preučiti varnostni vidik in ugotoviti, ali je za tem morda obstajal kakšen zlonameren namen,« je povedal za Sky News.