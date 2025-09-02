STRUPENE KAČE

Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku

Na plaži Dubovica je petletno deklico ugriznil strupena kača.
Fotografija: Plaža Dubovica FOTO: Zaslonski Posnetek
Plaža Dubovica FOTO: Zaslonski Posnetek

N. Č.
02.09.2025 ob 09:16
02.09.2025 ob 09:17
N. Č.
02.09.2025 ob 09:16
02.09.2025 ob 09:17

Na Hvaru je petletno ukrajinsko deklico ugriznil modras, medtem ko se je igrala na plaži Dubovica. Idiličen družinski dopust se je v trenutku spremenil v grozo. Deklici je hitro postalo slabo – začela je bruhati, izgubljati zavest, noga pa je pomodrela, piše 24sata.

»Mama, kača me je ugriznila,« je v solzah zaklicala deklica, nato pa začela izgubljati zavest.

Lastnik lokala je nemudoma poklical reševalce, deklico so najprej prepeljali z avtomobilom, nato s helikopterjem v splitsko bolnišnico. Tam so potrdili ugriz modrasa in jo takoj zdravili s protistrupom, a zaradi hudih zapletov je sledila nujna operacija.

Zdravniki so ji rešili življenje. »Zdravniki so naredili čudež. Rešili so ji življenje in nogo. Hvaležna sem jim brezmejno,« pravi dekličina mama, ki še vedno bdi ob bolniški postelji svoje hčerke.

Strokovnjaki opozarjajo, da so modrasi nevarni le, če se počutijo ogrožene. Če pride do ugriza, je treba ud imobilizirati in takoj poklicati reševalce.

Modras je med strupenimi kačami tudi v Sloveniji najpogostejša strupenjača in izpodriva gada. V dolžino zraste tudi en meter ali več. Je srebrno sive barve, po vrhu pa ima temnejši cikcakasti vzorec. Glava, ki je izrazito ploščata in srčaste oblike z ozkim vratom, ima na koncu gobca rožiček.

Spomnimo, prvič v tridesetih letih je bil ugriz modrasa pri nas usoden za 80-letnico. Več v članku: Anico iz Srednje vasi v Bohinju do smrti ugriznil modras, obležala je pod kozolcem

