Grofica Sophie z vidnejšo vlogo

Po kraljičini smrti se bo delovanje monarhije pošteno prevetrilo, Elizabeta II., ki je bila zelo dejavna vladarica in je skrbela za več kot 500 organizacij in društev, bo s svojo bogato dediščino naslednikom zapustila tudi obilico dodatnega dela. Največ, menda več kot 70 organizacij, naj bi pod svoje pokroviteljstvo zdaj prevzela grofica Wesseška.

Dragocena uteha

Vrsta se vije mimo krste že od srede popoldne. FOTO: Chip Somodevilla/Reuters

Sophie, žena kraljičinega najmlajšega otroka, princa Edwarda, je bila zelo navezana na taščo, ki ji je rekla kar mama, in tudi monarhinja je oboževala svojo drugo hčer, povedo dobro obveščeni viri: Sophie je občudovala ravno zaradi izjemne delavnosti in marljivosti ter vdanosti družini, cenila je njeno iskrenost in skromnost. Vseskozi je odgovorno sprejemala svojo vlogo med kraljevimi, da ni nikoli pritegovala toliko pozornosti javnosti in medijev kakor druge pripadnice dvora, je ni nikoli motilo. Grofica je skrbela za trezno razmišljanje tudi v kritičnem obdobju, ko sta se od Otoka poslavljala Harry in Meghan, po smrti princa Filipa pa je vdano spremljala taščo med sprehodi s psi in se ji pridružila tudi pri gledanju televizije; kraljica ji je menda zaupala svoja občutja in hvaležno sprejemala njene nasvete, zato ne preseneča, da je bila poleg kraljičinih otrok in vnukov le še Sophie zaželena v bližini umirajoče monarhinje na škotskem gradu Balmoral. Mati je pred smrtjo prvorojencu Charlesu, prestolonasledniku, dala izrecna navodila o nadaljnjem vodenju monarhije, med njimi pa je menda tudi občutno večja vloga zakoncev Wessex, ki bosta po vsej verjetnosti zdaj prejela naziva vojvodinja in vojvoda Edinburška.

Dotaknil se je krste! Vse do petkovega poznega večera so žalujoči podaniki kljub neskončno dolgemu čakanju v vrsti ohranjali mirne živce in se od monarhinje v počasnem mimohodu poslavljali tiho in spoštljivo: do trenutka, ko je neki moški v Westminstrski palači grobo odrinil preostale žalujoče, pri tem podrl sedemletnico, se hitro prebil do kraljičine krste in zagrabil kraljevo zastavo, pri tem pa se je tudi nezaslišano dotaknil krste. Kraljeva straža ga je nemudoma zagrabila in onesposobila, policija pa vklenila in odpeljala.

Kot rečeno, bo marljiva Sophie v kratkem prevzela skrb za številna kraljičina dobrodelna prizadevanja in nadaljevala njeno dragoceno poslanstvo. Med tistimi, ki so bili Elizabeti II. najbolj pri srcu, sta Inštitut za ženske in Sklad za pse, ki naj bi bila na željo pokojne v kratkem že v grofičinih rokah, tiste, ki jim kraljica pred smrtjo ni namenila novega skrbnika oziroma skrbnice, pa bo prerazporedil kralj, ki pa se zaradi novih obveznosti prav tako ne bo mogel posvečati vsem svojim nekdanjim projektom. Velik del bremena bo prevzela tudi Camilla, z novo odgovornostjo se že spopadata valižanska princ in princesa William in Kate, dodatne obveznosti lahko pričakujeta tudi princesi Beatrice in Eugenie. Po odhodu zakoncev Sussex, Filipovi smrti in sramotni izločitvi princa Andrewa zaradi spolnega škandala in obtožb se nekateri kraljevi spopadajo z mnogo več delovnimi obremenitvami, zato gre po kraljičini smrti pričakovati, da bo novi vladar morda celo zmanjšal število projektov pod pokroviteljstvom dvora.