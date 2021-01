Grki z novimi pravili za turiste, Janša o cepilnem potnem listu takole …

Grčija že oddala pobudo

Ali v povezavi z EU razmišljate o tem, kakšen bo status ljudi, ki se bodo cepili proti covidu-19?

Marta Grgič Vitek, nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ-ja: EU se dogovarja glede certifikatov za te ljudi, a dokler ne vemo, ali cepivo v resnici preprečuje prenos bolezni na drugo osebo, je težko vedeti, kako v teh primerih ravnati. Cepivo preprečuje pojav bolezni, ne vemo pa, ali lahko cepljena oseba virus prenaša na druge.



Nekatere letalske družbe že sporočile svojo odločitev

Evropske države se potihoma že pripravljajo na poletno turistično sezono. Lani so nekatere države pred sprejemom turistov zaostrovale pogoje za vstop v državo, letos pa bi cepilna knjižica lahko marsikatero potovanje olajšala. Kot je v preteklih dneh dejal premier, je to zelo verjetno.Na torkovi tiskovni konferenci, kjer je bila predstavljena strategija cepljenja pri nas, je Janša na vprašanje o cepilnih potnih listih odgovoril, da so zagotovo realnost. »Zelo težko bo normalno potovati ali iz države v državo ali iz letališča na letališče brez potnega lista o cepljenju,« je povedal.V Grčiji bosta do konca pandemije obstajali dve vrsti turistov – tisti, ki so cepljeni, in tisti, ki niso, je po povzemanju tujih medijev povedal grški minister za turizem. V intervjuju za protothema.gr je poudaril, da potnikov po prihodu v Grčijo ne bodo več testirali ali pošiljali v karanteno, če bodo pri vstopu v državo pokazali cepilno potrdilo oziroma knjižico.Preberite tudi:Vsi, ki bodo cepljeni v Grčiji, bodo dobili digitalno potrdilo, podobna potrdila pa načrtuje večina evropskih držav. »Veliko se pogovarjamo o vzajemnem priznavanju potrdil med državama odhoda in prihoda,« je povedal Theoharis. Za tiste, ki ne bodo cepljeni, bodo na mejnih prehodih veljala strožja pravila vstopa. »Cepljenje nas bo navdalo z optimizmom in se bo zagotovo poznalo v turističnih destinacijah držav, ki nas zanimajo, kot so Nemčija, Velika Britanija, Francija, Italija …« je pojasnil Theoharis.Po njegovem mnenju so možnosti, da bi cepljeni ljudje zboleli za covidom 19, majhne, zato Grčija načrtuje, da teh turistov pri prihodu v Grčijo ne bi obremenjevala s testiranjem in karanteno. Za necepljene pa bodo ukrepi odvisni tudi od epidemiološke slike držav, iz katerih bodo prišli.Potniki, ki bodo z avstralskim letalskim prevoznikom Qantas želeli leteti na mednarodnih letih, bodo morali v prihodnosti najverjetneje dokazati, da so bili cepljeni proti covid-19. Prvi mož Qantasa napoveduje, da bodo podobne zahteve uvedli tudi drugi prevozniki, dokazilo o cepljenju proti koronavirusni bolezni pa bo najverjetneje postalo nova resničnost v mednarodnem letalskem prometu.