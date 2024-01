Serija o zloglasni Griseldi Blanco, ki še vedno velja za eno najbolj krutih, strah vzbujajočih in vplivnih žensk na oni strani Atlantika, podira rekorde gledanosti, ponovno zanimanje za mamilarsko kraljico pa je zdaj izkoristil tudi njen bivši partner Charles Cosby, ki se je odločil svetu razkriti, kakšna ljubimka je bila kolumbijska milijarderka.

Med drugim je menda pod rušo spravila tri bivše može. FOTO: Reuters

Ni ga motilo, da je bila precej starejša

Griselda Blanco je bila že v zaporu, ko se je Cosby leta 1991 odločil, da ji piše, a ga to ni niti malo motilo. Ne nazadnje se je tudi sam takrat preživljal s preprodajo prepovedanih substanc. Prav tako ga ni motilo, da je bila Griselda precej starejša, ko sta se zapletla, je imela 48 let, on pa 23.

Kolumbijka, pred katero je trepetalo pol Floride, je imela menda tudi izredno nežno plat, bila je čustvena in odlično se je poljubljala, se spominja Cosby, ki pa priznava, da je imela Blancova tudi temno plat, in ko so jo v zaporu dosegle govorice, da se njen dragi v zunanjem svetu dobiva z drugo žensko, je menda naročila njegov umor.

»Par sva bila približno eno leto, ko je izvedela za svetlolaso Amber, s katero sem šel nekajkrat na zmenek. Najela je moškega, da bi me umoril in skoraj bi mu uspelo. Sedel sem v avtu pred rdečo lučjo na semaforju, ko je ob meni ustavil avto in moški je začel streljati vame. Na srečo sem nosil neprebojni jopič in preživel. Ko sem jo pozneje obiskal v zaporu in ji povedal, kaj se je zgodilo, je ponorela, ker strelcu ni uspelo in poskušala me je zadaviti. Takrat je bilo prvič, da me je resnično prestrašila,« se spominja zdaj 56-letni Cosby.

Zveze nikoli ni obžaloval

Incident sicer za tiste, ki so jo poznali, ni bil presenečenje, saj naj bi na oni svet spravila že tri bivše može in seveda mnogo nasprotnikov ter ljudi, ki ji pač niso bili po volji. Preden je dopolnila 12 let, naj bi umorila že štiri ali pet ljudi.

A Cosby, ki se Blancove ni bal, pravi, da zveze nikoli ni obžaloval, saj da je bila mnogo starejša Griselda izredno strastna, ker je imela ogromno denarja, pa je redno podkupovala paznike, ki so skrbeli, da je imela med Charlesovimi obiski nova in čista oblačila, bila je naličena, omogočili so jima tudi zasebnost, da sta lahko bila intimna.

Menda sta načrtovala celo poroko, ko bi jo izpustili, bi se skupaj preselila v Kolumbijo in tam uživala, a sta se razšla in Griselda se je leta 2004, ko je lahko zapustila zaporniško celico, v Kolumbijo odpotovala sama. Umrla je leta 2012.