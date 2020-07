Greti milijon evrov

Thunbergova je bila favoritinja za nagrado.

Švedska aktivistka znova polni naslovnice, kot prva je namreč prejela nagrado za človečnost, ki jo podarja portugalska fundacija Gulbenkian. Milijon evrov, kolikor znaša nagrada, bonamenila za boj proti podnebnim spremembam, je zadovoljna naznanila najstnica, vesela, da njena prizadevanja niso naletela na gluha ušesa.Švedinja se je za izjemen poklon zahvalila prek twitterja in poudarila, da je svet sredi hude podnebne krize in da je časa za ukrepanje vse manj, zato bo celoten znesek namenila tistim, ki jih je globalno segrevanje najbolj prizadelo. Kot so pojasnili pri portugalski fundaciji, so se za Greto odločili, ker ji je uspelo spodbuditi toliko mladih ljudi k odločni akciji in spremembam ter kljubovati tistim, ki odločajo o usodi našega planeta; za nagrado je bilo nominiranih 136 aktivistov iz 46 držav, a velika večina članov žirije je glasovala prav za sedemnajstletno Thunbergovo.Večino zneska je Švedinja namenila organizaciji SOS Amazonija in blažitvi tamkajšnjih posledic pandemije, sicer pa je Greta v družbi drugih mladih ekologov spisala odprto pismo voditeljem EU in jih spodbudila k takojšnjemu spopadanju s podnebno krizo; podprli so jih številni znanstveniki in zvezdniki.