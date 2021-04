Grčija z dobro novico za turiste, a ne brezpogojno

Bližajo se dnevi, ko marsikdo že načrtuje dopust ali pa si želi za prvomajske praznike vzeti vsaj nekaj dni za oddih v kakšnih toplih krajih. Med Slovenci je priljubljena tudi Grčija. Od tam prihaja novica, da bodo oblasti ukinile enotedensko samoizolacijo za nekatere turiste.



Dopustovanje bo letos tako kot lani potekalo v senci pandemije novega koronavirusa, a zaradi cepljenja naj bi bilo vendarle možno svobodneje potovati in dopustovati. Atene s ponedeljkom ukinjajo sedemdnevno samoizolacijo za tiste turiste iz EU, ki imajo negativen PCR-test na covid 19 oziroma so prejeli že oba odmerka cepiva proti tej bolezni. Potnike pa bi še vedno naključno testirali. Načrte vlade morajo odobriti še epidemiologi.

Maske tudi na prostem

V Grčiji morajo turisti tako kot prebivalci upoštevati epidemiološke ukrepe, med katere sodijo obvezna nošnja mask tudi na prostem. Atene so sprva nameravale razglasiti začetek sezone 14. maja, ko bi ukinili obvezno samoizolacijo. To bodo ukinili tudi za potnike iz Izraela, ZDA, Velike Britanije, Srbije in ZAE.



V Grčiji so sicer v zadnjem dnevu potrdili 3089 novih okužb, kar je skoraj 1000 manj kot dan prej. Glede na količino virusa v odpadnih vodah grški virologi predvidevajo, da se bodo številke novih okužb začele zniževati v naslednjih tednih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: