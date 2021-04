Grčija odprla meje, a tudi dopust ni več to, kar je bil nekoč

Pravila, ki jih bodo morali turisti upoštevati:

Tisti, ki so cepljeni proti covidu 19, imajo protitelesa ali negativni test, ki ni starejši od 72 ur, lahko od ponedeljka, 19. aprila, tudi turistično vstopijo v Grčijo, je povedal grški minister. Prav tako mora vsakdo, ki vstopa v Grčijo, 24 ur pred prihodom v državo izpolniti PLF-obrazec (Passenger Location Form) in bo pri vstopu še dodatno testiran. Gosti bodo morali upoštevati vse ukrepe, ki veljajo tudi za domačine.Danes se v Grčiji za turiste iz nekaterih držav, med katerimi je tudi Slovenija, začenja 'poskusna sezona'. Poleg Slovencev bo Grčija sprejela tudi državljane preostalih držav EU, Srbe, državljane ZDA, Velike Britanije, ZAE in Izraelce.24 ur pred prihodom v Grčijo mora potnik izpolniti PLF-obrazec , ki je v angleškem jeziku. Je na osmih straneh in zahteva podatke o potnem listu, vse mobilne številke potnikov, natančen kraj bivanja in pot premikanja od nastanitve do plaže in nazaj, število apartmaja, pa tudi podatke prevoznika in številko sedeža v letalu ali v avtobusu.Treba je poudariti, da so epidemiološki ukrepi v Grčiji strogi, a tega smo v Sloveniji že vajeni. Trenutno velja, da se turisti ne bodo smeli svobodno premikati po Grčiji, temveč bodo omejeni le na kraj, kjer so rezervirali svoje bivanje. V Grčiji velja tudi prepoved gibanja med 21. uro in 5. uro, izjeme pa veljajo za tiste, ki morajo v službo, k zdravniku, do banke ali v trgovino, a v tem primeru se je najprej treba prijaviti s sporočilom SMS. Od začetka aprila so sprostili meje gibanja na občine in od takrat velja, da se lahko le med vikendi ljudje gibajo med občinami, medtem ko je med delovnimi dnevi to prepovedano.Vstop je možen preko edinega odprtega kopenskega mejnega prehoda Promahonas med Bolgarijo in Grčijo ali preko mednarodnih letališč. Po načrtu so v Grčiji odprli osem letališč, in sicer na otokih Kos, Mikonos, Santorini, Rodos, Krf, Kreta, v glavnem mestu Atene in v Solunu.Uradna sezona se bo v Grčiji sicer začela 14. maja.