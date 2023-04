Gostje želijo martini brez alkohola

Streči gostilniškim gostom ni ravno sanjska služba, še zlasti če imaš opraviti z napornimi strankami. Natakarji so na spletnem portalu Bored Panda svetu izpovedali, kaj jim gre pri strankah najbolj na živce.

Ob takole obrnjenih stolih bi moralo biti vsem jasno, da je bar zaprt.

Ameriški bar se je naveličal strank, ki ne vedo, kaj bi naročile. Pred lokal so postavili napis, da bodo tistim, ki natakarju naročijo, naj jih preseneti, za pijačo zaračunali sedem evrov, in to ne glede na to, kaj bo na koncu dobil.

Zelo natančne zahteve

Eden od natakarjev je v svoji karieri najbolj zavijal z očmi, ko mu je stranka naročila, naj bo pina colada, se pravi, koktajl, narejen iz ruma, ananasovega soka in kokosovega mleka, zelo kremast. Kako prepričati kokos, da bo njegovo mleko kot krema, ostaja uganka, natakarja pa je neumno naročilo tako razjezilo, da je na račun napisal: Sovražim biti tukaj. Gostje radi naročajo nemogoče, denimo navadni martini, ki je klasična alkoholna pijača, toda nekdo jo je želel spiti – brez alkohola. V nekem ameriškem baru pa so bili siti ljudi, ki ne vedo, kaj naročajo, zato so vsem, ki so naročili tita z vodko (Tito je ameriška znamka vodke), zaračunali 100 dolarjev (91 evrov).

Sovražim biti tukaj, je natakar Bill natipkal na dno računa.

Bolj nadležne kot nevedne in neodločene so samo še stranke, ki imajo glede svoje pijače zelo natančne zahteve. Natakar je bil naravnost šokiran, ko mu je gost namesto naročila ponudil recept za koktajl s 13 različnimi sestavinami. Kot je zapisal, noben mojster koktajlov nima časa za tako raznoliko mešanico. Stranki pijače seveda ni zamešal.

Kdor se ga preveč napije, namesto še ene pijače dobi vizitko s sporočilom, naj zapusti lokal.

V nekem baru strankam, ki se ga napijejo, namesto še ene pijače prinesejo vizitko s sporočilom, naj zapustijo lokal. Natakarji po vsem svetu so alergični tudi na vprašanje, ali je odprto, ko so barski stoli že obrnjeni in položeni na točilni pult, kar je jasen znak, da je lokal zaprt. In če v ZDA na primer plačate za pijačo 211 dolarjev (193,60 evra), trije dolarji (2,75 evra) nikakor niso primerna napitnina. S tako napitnino boste namreč natakarja zgolj razjezili, zato bi bilo morda bolje, če je sploh ne bi dali.