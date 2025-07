Goste v hrvaškem kampu dobesedno vrgli na cesto, inšpektorji pa: »Lastniki so nas ignorirali«

Turisti iz različnih delov Evrope, ki bivajo v kampu Mlaska na otoku Hvar, bodo morali kamp zapustiti do jutri, so za Index.hr potrdili gostje, ki trenutno bivajo tam. Državni inšpektorat RH (DIRH) je za omenjeni medij potrdil, da so 11. julija izdali ustno odločbo o prepovedi delovanja, ker kamp ni imel potrebne dokumentacije za zakonito opravljanje storitev.

Ljudje bodo dobesedno vrženi na cesto

Gostje so seveda nezadovoljni, nekateri so šele prispeli, njihov dopust se je šele začel: »Nezadovoljni smo, ker nam sredi sezone nenadoma ukinjajo nastanitev. Mnogi so prišli iz daljnih delov Evrope, saj so za potovanje tukaj že porabili določeno vsoto denarja. Tukaj smo redni gostje že leta in doslej ni bilo težav. Dogovorili smo se, da se ne želimo vmešavati v zadeve inšpektorata, katerega odločitve spoštujemo, vendar menimo, da to ni prav,«.

Kamp ima 86 namestitvenih enot: 20 bungalovov, 4 glamping šotore in 64 mest za kampiranje.

»Ljudje bodo dobesedno vrženi na cesto. Kako bomo zdaj sredi sezone našli novo nastanitev,« je še dodal eden od gostov iz kampa.

DIRH navaja, da je kamp štirikrat ignoriral njihove odločitve in kljub prepovedi še naprej sprejemal nove goste, oglaševanje storitev pa je le delno ustavil.