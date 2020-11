Gostilna vse od Bidnovega obiska cveti

Jedel je rezance s fižolovo pasto.

REUTERS Bil je sproščen in prijazen, se ga spominjajo in znova vabijo za svojo mizo.

Razplet na nedavnih ameriških predsedniških volitvah ni povzročil ravno navdušenja pri kitajskem političnem vrhu, todaima v Pekingu vendarle veliko privržencev. Lastnik ene od tamkajšnjih obedovalnic je seveda ponosno opomnil, da ga je leta 2011 obiskal takratni podpredsednik ZDA, pred njegovim lokalom pa je zdaj vrsta oboževalcev, poroča CNN. Biden si je s svojo druščino, z njim so bili svetovalci in vnukinja, privoščil rezance s fižolovo pasto, bombetke, kumare, nastrgan krompir in solato s sladkim zeljem, izbrane dobrote pa zdaj nosijo skupno ime, Bidnov meni, so ponosni v gostilni Yaoji Chaogan, kjer se sicer ponašajo s specialiteto, pekinško enolončnico s prašičjimi jetri in drobovino, toda ameriški gostje so raje izbrali enostavnejše jedi.A nič ne de, obisk, pa čeprav je trajal zgolj 20 minut, ni bil zato nič manj spektakularen, pripoveduje, ki novoizvoljenega ameriškega predsednika opisuje kot izjemno prijaznega in družabnega; s preostalimi gosti je z veseljem poklepetal, s številnimi se je tudi fotografiral, veseli utrinki seveda krasijo stene obedovalnice. Po zaslugi ameriškega političnega vrha je Yao Yan od usodnega dne zapolnil vsak kotiček restavracije, sčasoma, ko so postali čakalni seznami za prosto mizo neskončno dolgi, pa je odprl še dve poslovalnici.In kar je najpomembneje, vsa tri gostišča kljub koronakrizi živijo in delajo s polno paro, v zadnjih tednih pa so doživeli nov naval obiskovalcev, ki skorajda brez izjeme naročajo Bidnov meni, ki ga je nekdanji podpredsednik pred devetimi leti tako zelo pohvalil. Zdaj prvega moža ZDA lastnik obedovalnice znova prijazno vabi na okusen obrok, diplomacija z rezanci se bo splačala obema, je prepričan.