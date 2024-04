Neobičajna ponudba: goste odpeljejo prepevat daleč od obale

Lokali s karaokami so, še posebno v Aziji, zelo priljubljeni, a če zavijete vanje, vedno obstaja tveganje, da boste prisluhnili kakemu zelo razglašenemu pevcu ali da boste sami eden od njih. Problem je elegantno rešila japonska veriga luksuznih hotelov Hoshino. Veriga v toplicah Hoshino Risinare Atami Shizouki ponuja tako imenovane kaidžjo karaoke, kar bi lahko prevedli kot »karaoke na oceanu«.

Ljubitelji prepevanja po mikrofonu sedejo v z mehkimi blazinami napolnjeno leseno kad v pristanišču Sagami, hotelski uslužbenci pa jih odpeljejo na varno razdaljo na morje, od koder se njihovega prepevanja ne sliši na obalo. Tam lahko gostje ob brusketi s kaviarjem in ricotto zapojejo, kar jim srce poželi, ne glede na to, kako dobro ali slabo jim gre. Cena za eno uro te neobičajne ponudbe znaša 40.000 jenov (okoli 250 evrov), za brusketo pa je treba doplačati 91 evrov. Penina, ki goste opogumi in jim pomaga ublažiti poslušanje zgrešenih tonov, pa je, hvala bogu, zastonj.

91 evrov doplačate za brusketo s kaviarjem.

In če menite, da takšna samoizolacija med prepevanjem nima smisla, naj vas spomnimo na številne nasilne izpade v karaoke barih na Filipinih. Ti so običajno posledica kršenja pravil lepega vedenja – smejanje drugim pevcem, petje ene in iste pesmi ali vztrajanje pri mikrofonu, namesto da bi ga prepustili še komu drugemu. Filipini pa še zdaleč niso edina država, kjer se kaj takšnega dogaja.

Da si karaoke k srcu jemlje tudi zahodni svet, dokazuje izpad, ki se je zgodil v Seattlu avgusta 2007, ko je ženska napadla nastopajočega, ker je hotela, da bi prenehal peti pesem skupine Coldplay Yellow.