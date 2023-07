Gorski reševalci rešili turiste: Pili smo lastni urin, rešil nas je mobitel

Štirje Nemci, ki so se 24. junija med velikim neurjem na morju na otoku Pag ponesrečili z gliserjem, so za Bild povedali, kako je bila videti nesreča. Pripadniki HGSS in policija so jih iskali 14 ur, reševalne službe tudi z letalom.

Enemu od Nemcev je uspelo priti do policije in prijaviti nesrečo, so za Index povedali na hrvaški gorski reševalni službi HGSS. Na koncu so nemške turiste Kevina, Philippa in Johannesa, katerih gliser je treščil ob skale, našli na treh lokacijah.

Za Bild so povedali, da so preživeli zgolj po sreči. Dejali so, da so pili lasten urin, da bi preživeli.

Odpovedal jim je motor, nato pa jih je prevrnilo neurje

Najprej jim je med vračanjem s Paga na Rab odpovedal motor, nakar je močno neurje z dežjem napolnilo gliser, veter pa ga je prevrnil. Kevin in Philipp sta z rešilnimi jopiči skočila v morje, Johannes in Enrico pa sta ostala na gliserju. Novinarji Bilda so jih vprašali, ali so se bali morskih psov in drugih živali v morju

»Vmes sem imel ta strah, spraševal sem se, ali kaj prihaja od spodaj. A strah je bil prisoten le kratek čas,« je za Bild povedal Kevin.

»Ulegla sva se, da bi umrli«

Sedem ur sta Kevin in Philipp čakala na pomoč na nedostopni in nenaseljeni strani Paga. Na tem delu otoka so skalnate pečine. Kevin pravi, da je njegov novi mobilni telefon, vodoodporen do globine šestih metrov, ki ga je vedno imel v žepu, še vedno deloval in da je imel še štiri odstotke baterije. 24. junija ob 5.55 zjutraj je Kevin poklical svojo ženo Melanio.

Prek WhatsAppa ji je poslal svojo lokacijo in napisal, da on in njegovi prijatelji nujno potrebujejo pomoč. Nemški policisti so se povezali s hrvaškimi in tako so našli pogrešane Nemce.

»Ulegla sva se, da bi umrla. Pomislil sem na svojo družino,« je za Bild povedal eden od Nemcev.

»Pili smo urin«

Moški so zaradi ostrih kamnov imeli poškodbe na rokah, nogah, stopalih in rokah. Bili so zelo izčrpani, brez vode, vse do reševanja pa so bili izpostavljeni močnemu soncu in skalah.

»Umirali smo od žeje. Urinirali smo v prazne školjke in pili urin. To ni bila dobra ideja, saj nam je grlo še bolj stisnilo,« je povedal rešeni moški.

Pravijo, da so v tistih trenutkih mislili, da je to njihov konec.