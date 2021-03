Gorile so okrevale

8

primatov je prebolelo covid-19.

Vse bolj je jasno, da novi koronavirus ne napada le človeka, povsem značilne simptome so strokovnjaki potrdili tudi pri opicah. Gorile v živalskem vrtu v San Diegu so več dni kašljale, težko dihale in kazale izrazito utrujenost, nekatere varovanke pa so imele tudi nosni izcedek in prebavne težave. Opice, ki sicer veljajo za zelo energične živali, so bile več dni neprepoznavne, zaskrbljeni oskrbniki pa so si zdaj končno oddahnili.Kje so se gorile okužile, ni povsem jasno: najverjetneje se je virus nanje prenesel s katerega od zaposlenih, čeprav so se ti dosledno držali zapovedanih higienskih ukrepov, živalski vrt pa je zaradi epidemije zaprt že od 6. decembra. Okužene živali so nemudoma izolirali, znanstveniki pa so zavihali rokave in se poglobili v raziskovanje možnosti prenosa; ugotovitve bi namreč lahko ponudile tudi odgovor, kako je virus z živali preskočil na človeka in se razmahnil v naši populaciji, zato že skrbno analizirajo vzorce krvi in druge podatke o bolezni pri gorilah.Spomnimo, januarja so s testi fekalij potrdili prisotnost virusa najprej pri treh gorilah v živalskem vrtu, sars-cov-2 pa se je prenesel še na preostalih pet opic. Za obolele so skrbeli s kakovostno vitaminsko prehrano in dodatno tekočino, hujših zapletov k sreči ni bilo.Še pristavimo, aprila so v newyorškem Bronxu potrdili okužbe pri tigrih in levih, prisotnost novega koronavirusa pa so do zdaj potrdili še pri mačkah, domačih dihurjih in psih, a za zdaj še ni dokazov, da bi hišni ljubljenci lahko prenašali virus na človeka. Minki so prva znana živalska vrsta, v kateri je novi koronavirus mutiral in se vrnil na človeka, na Danskem, kjer so potrdili prenos, pa so pred meseci opravili množični zakol teh živali.