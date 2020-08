Gorijo alarmi, Hrvaška podrla absoluten rekord

Po včerajšnjem drugem najhujšem dnevu glede na število novih primerov okužbe na Hrvaškem, ko so potrdili 130 primerov, je danes padel absoluten rekord. V zadnjih 24 urah so opravili 1.201 testov, od tega jih je bilo pozitivnih kar 180 oziuroma skoraj 15 odstotkov. Število aktivnih primerov okužbe se je povzpelo na 811.Preberite tudi:V bolnišnicah se zdravi 115 pacientov, 10 med njimi jih je na respiratorjih. V Splitu je zaradi covid-19 umrla 81-letna ženska, s čimer se je število smrti na Hrvaškem zaradi te bolezni povzpelo na 161. Incidenčna številka, ki je bila 21,5 je po današnjem dnevu poskočila na 24,05 okužb v povprečju na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh.Največ okužb so v zadnjem dnevu potrdili v Zagrebu (41) in v Splitsko-dalmatinski županiji (37). Med novimi potrjenimi primeri je tudi nekaj turistov, poročajo hrvaški mediji, ki navajajo, da so okuženi po ena oseba iz Velike Britanije, Nemčije ter moški z državljanstvom BiH in Švice. V Istri so potrdili eno novo okužbo.Pred današnjim dnem je bil najhujši dan 11. julij s 140 novoodkritimi okužbami.