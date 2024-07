Gori stolp znamenite katedrale, vse spominja na katastrofo v Notre-dame (VIDEO)

V francoskem mestu Rouen je zbruhnil požar na stolpu znamenite gotske katedrale, ki so ga ravno prenavljali. Na televizijskih posnetkih je videti temen dim, ki se dviga v nebo.

Katedralo so evakuirali

Župan Nicolas Mayer-Rossignol je sporočil, da je izbruhnil požar na stolpu katedrale in da zaenkrat vzrok še ni znan. Gasilske in reševalne službe so sporočile, da so jih na požar opozorili okoli 12. ure. Pri gašenju sodeluje 33 vozil in 63 gasilcev.. Po navedbah regionalnih oblasti je požar izbruhnil na vrhu stolpa, ki ni lesen, temveč kovinski, in ga trenutno obnavljajo.

Prizori so sicer spomnili na uničujoč požar v pariški katedrali Notre-Dame leta 2019, ki je prav tako izbruhnil med obnovo.