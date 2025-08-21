Gori rdeči alarm, Istra pod vodo, padala je toča v velikosti oreha (VIDEO)

Za Primorsko je za danes do popoldneva izdano oranžno vremensko opozorilo. Možne bodo namreč nevihte z lokalno močnejšimi nalivi s točo, močnejšimi piši vetra in udari strel, opozarja agencija za okolje. Čez dan lahko kakšno krajevno neurje nastane tudi drugod po Sloveniji, so dodali meteorologi.

Hudo neurje v hrvaški Istri

Dele Istre je v sredo prizadelo močno deževje, v Umagu pa je padala toča. Kot poroča IstraMet, je v kratkem času padlo 100 milimetrov dežja na kvadratni meter, prišlo je do poplavljanja ulic.

Sprememba vremena je prišla z zahoda, kjer je začelo močno deževati.

Pristojne službe so ob tem svetovale občanom, da sprejmejo samozaščitne ukrepe, in ravnajo po navodilih pristojnih organov. Po doslej dostopnih informacijah ni bilo zabeležene večje materialne škode. Hudo neurje je prizadelo tudi območje Poreča, tako so poročali, da v kraju Baderna ni bilo elektrike.

Rdeči alarm

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za četrtek izdal rdeči vremenski alarm zaradi neviht za reško regijo: »Zjutraj nevihte, ki jih bodo spremljali sunki nevihtnega vetra in močni nalivi. Verjetnost neviht je večja od 80 odstotkov,« je dodal DHMZ.

Nevihtno vreme na jadranski obali je v manjši meri napovedano tudi za petek.