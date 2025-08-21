NEURJE

Gori rdeči alarm, Istra pod vodo, padala je toča v velikosti oreha (VIDEO)

Nevihta je prizadela Umag in severozahodno Istro. Prišlo do poplavljanja ulic, poročil o večji materialni škodi za zdaj ni.
Fotografija: Hudo neurje na Hrvaškem. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb
Odpri galerijo
Hudo neurje na Hrvaškem. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

M. U.
21.08.2025 ob 06:44
21.08.2025 ob 07:01
M. U.
21.08.2025 ob 06:44
21.08.2025 ob 07:01

Poslušajte

Čas branja: 1:42 min.

Za Primorsko je za danes do popoldneva izdano oranžno vremensko opozorilo. Možne bodo namreč nevihte z lokalno močnejšimi nalivi s točo, močnejšimi piši vetra in udari strel, opozarja agencija za okolje. Čez dan lahko kakšno krajevno neurje nastane tudi drugod po Sloveniji, so dodali meteorologi.

Hudo neurje v hrvaški Istri

Dele Istre je v sredo prizadelo močno deževje, v Umagu pa je padala toča. Kot poroča IstraMet, je v kratkem času padlo 100 milimetrov dežja na kvadratni meter, prišlo je do poplavljanja ulic.

Sprememba vremena je prišla z zahoda, kjer je začelo močno deževati.

Pristojne službe so ob tem svetovale občanom, da sprejmejo samozaščitne ukrepe, in ravnajo po navodilih pristojnih organov. Po doslej dostopnih informacijah ni bilo zabeležene večje materialne škode. Hudo neurje je prizadelo tudi območje Poreča, tako so poročali, da v kraju Baderna ni bilo elektrike.

Rdeči alarm

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za četrtek izdal rdeči vremenski alarm zaradi neviht za reško regijo: »Zjutraj nevihte, ki jih bodo spremljali sunki nevihtnega vetra in močni nalivi. Verjetnost neviht je večja od 80 odstotkov,« je dodal DHMZ.

Nevihtno vreme na jadranski obali je v manjši meri napovedano tudi za petek.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vreme toča neurje nevihta alarm

Priporočamo

Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«
Gori rdeči alarm, Istra pod vodo, padala je toča v velikosti oreha (VIDEO)
Borut Pahor s čevlji na klopci objavil video, ki ni primeren za starejše od 16 let
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«
Gori rdeči alarm, Istra pod vodo, padala je toča v velikosti oreha (VIDEO)
Borut Pahor s čevlji na klopci objavil video, ki ni primeren za starejše od 16 let
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.