Goreči Trumpov podpornik sploh ni šel na volitve, a razgrajal po Kapitolu

Ameriški CNN poroča, da so bili med podporniki zdaj že nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki so v začetku januarja vdrli v Kapitol tudi takšni, ki sploh niso oddali svojega glasu. Protestirali so torej proti razpletu volitev, ki se jih sploh niso udeležili. Mati proti sinu Eden takih je Donovan Crowl, nekdanji marinec, ki se že zagovarja zaradi vdora in izgredov v ameriškem kongresu 6. januarja letos. Gre za 50-letnika, člana paravojaške organizacije iz Ohia in člana ekstremistične skupine Oath Keepers. Njegova mati je za CNN povedala, da je načrtoval državni udar, če bodo želeli Trumpu odvzeti predsedniško mesto. Kot je dejala, je bil Trumpov goreči podpornik, vendar pa se letošnjih volitev ni udeležil. Po podatkih volilnega okraja se je leta 2013 sicer prijavil v volilno bazo, a ker ni volil in niti v prihodnje ni potrdil svoje prijave, so ga iz volilne baze enostavno izbrisali. Potrdili so tudi, da se kot volivec ni prijavil nikjer drugje v državi.



Crowl sicer ostaja v priporu, zagovarjal se bo zaradi obtožb povzročitve materialne škode na državniških ustanovah in načrtovanja napada na oblasti.

