Goran užival na plaži z družino, nato pa šok: skoraj bi umrl

Goran (42), ki z ženo in otrokoma živi v Švici, je počitnikoval na Lefkasu v Grčiji. Medtem ko so otroci in žena ležali na veliki postelji z zavesami ob plaži, je sam sedel in razmišljal, ali naj gre v vodo. V tistem trenutku pa šok. »S konico očesa sem videl senco z leve strani. Ko sem se obrnil, je bilo že prepozno in imel sem občutek, kot da bi me zbil hitri vlak,« se je spominjal za Blic. Vanj je udaril jadralni padalec z dvema osebama, ki starta na klifu nad plažo, nato pa pristaja na plaži.

Po udarcu je Goran omedlel in bruhal. Bil je povsem zmeden. Občutil je le bolečino in kako krvavi. Poškodbe, ki jih je utrpel, niso bile nedolžne. »Praske po rokah in nogah, presekan nos po sredini, močne bolečine na čelu, kri je bila vsepovsod,« je razkril in dodal, da je bila poškodovana tudi žena.

FOTO: zaslonski posnetek

Na policiji nov šok

Inštruktor leta in turistka sta se mu opravičevala, reševalec iz vode pa ga je poskušal prepričati, naj ne pokliče policije. Ko je pri tem vseeno vztrajal, je policija prišla po 15 minutah, a imeli so »nenavadno metodo dela«. Med drugim zapisnika sploh niso naredili, policist pa mu je svetoval, naj gre v bolnišnico in nato naj čez dva dni pride do njega na policijsko postajo, »če že hoče na policijo«.

Goranu so z operacijo popravili nos in namestili mavec. Ko se je odpravil na policijo, je sledil nov šok. Tam so mu dejali, da bi moral dati prijavo že na samem kraju nesreče, da bi lahko policisti za nekaj ur pridržali inštruktorja, sledilo pa bi tudi zaslišanje. V tem primeru bi lahko tožilec sprožil postopek proti inštruktorju, tako pa žal ne.

Odločil se je, da bo kljub vsemu sprožil sodni postopek, saj je prepričan, da se to ni zgodilo prvič, in ker si ne želi, da bi se zgodilo še komu. »Za ležalnik sem plačal 50 evrov, tukaj smo še jedli in pili, zato pričakujem, da mi omogočijo mir. Načrt je, da bom tožil podjetje, ki se ukvarja z jadralnim padalstvom in samega inštruktorja. Morda je podjetje registrirano, zavarovano, nisem pa prepričan, da imajo dovoljenje, da pristajajo kar na plaži med ljudmi,« je zaključil Goran.

