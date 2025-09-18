Google je izdal nujno posodobitev za vse uporabnike Chroma, napadi že v teku

Microsoft je pravkar pozval uporabnike sistema Windows, naj opustijo Chrome in za »varno brskanje« uporabljajo Edge. Zdaj pa Google opozarja, da je Chrome pod napadom, zato je izdal nujno posodobitev in priporočilo, naj vsi uporabniki namiznih brskalnikov takoj nadgradijo svoje različice.

Kaj torej storiti?

Google opozarja, »da je izkoriščanje ranljivosti CVE-2025-10585 že v uporabi v naravi.« Gre za napako tipa Type Confusion v V8, osnovnem Java pogonu brskalnika Chrome. Ta ranljivost napadalcem omogoča destabilizacijo brskalnika ali samega sistema, na katerem teče, ter izvajanje lastne kode. Grožnjo je prijavila Googlov Threat Analysis Group pred komaj 48 urami — kar pomeni, da gre za res nujno posodobitev, ki jo morate namestiti in ponovno zagnati računalnik. Poskrbite, da posodobite svoj PC/Mac na različico 140.0.7339.185/.186.

Posodobitev se bo na vašo napravo prenesla samodejno. Nato boste videli običajno obvestilo za ponovni zagon — tega izvedite čim prej, da omogočite namestitev posodobitve. Vaši zavihki se bodo ponovno odprli, razen zasebnih »incognito« zavihkov, ki se ne bodo. Google običajno dodaja, da »lahko dostop do podrobnosti o napaki in povezav ostane omejen, dokler večina uporabnikov ne bo prejela popravka.« Več podrobnosti lahko pričakujemo v prihodnjih tednih, vendar bodo verjetno precej omejene, saj gre za občutljivo razkritje. Google še dodaja: »Omejitve bomo ohranili tudi, če bo napaka prisotna v knjižnici tretje osebe, od katere so odvisni drugi projekti, a je še niso popravili.«

Chrome in Edge temeljita na isti osnovi, Chromiumu. Zato lahko v prihodnjih urah pričakujemo posodobitve tudi za Edge in druge brskalnike. Microsoft je morda opozoril uporabnike, naj opustijo Chrome v prid Edgea, a v resnici med njima ni bistvenih razlik, piše Forbes.