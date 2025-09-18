  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

RAČUNALNIŠTVO

Google je izdal nujno posodobitev za vse uporabnike Chroma, napadi že v teku

Google opozarja, da je Chrome pod napadom, zato je izdal nujno posodobitev.
FOTO: Ymgerman Getty Images
FOTO: Ymgerman Getty Images
S. N.
 18. 9. 2025 | 18:15
 18. 9. 2025 | 18:15
A+A-

Microsoft je pravkar pozval uporabnike sistema Windows, naj opustijo Chrome in za »varno brskanje« uporabljajo Edge. Zdaj pa Google opozarja, da je Chrome pod napadom, zato je izdal nujno posodobitev in priporočilo, naj vsi uporabniki namiznih brskalnikov takoj nadgradijo svoje različice.

Kaj torej storiti?

Google opozarja, »da je izkoriščanje ranljivosti CVE-2025-10585 že v uporabi v naravi.« Gre za napako tipa Type Confusion v V8, osnovnem Java pogonu brskalnika Chrome. Ta ranljivost napadalcem omogoča destabilizacijo brskalnika ali samega sistema, na katerem teče, ter izvajanje lastne kode. Grožnjo je prijavila Googlov Threat Analysis Group pred komaj 48 urami — kar pomeni, da gre za res nujno posodobitev, ki jo morate namestiti in ponovno zagnati računalnik. Poskrbite, da posodobite svoj PC/Mac na različico 140.0.7339.185/.186.

Posodobitev se bo na vašo napravo prenesla samodejno. Nato boste videli običajno obvestilo za ponovni zagon — tega izvedite čim prej, da omogočite namestitev posodobitve. Vaši zavihki se bodo ponovno odprli, razen zasebnih »incognito« zavihkov, ki se ne bodo. Google običajno dodaja, da »lahko dostop do podrobnosti o napaki in povezav ostane omejen, dokler večina uporabnikov ne bo prejela popravka.« Več podrobnosti lahko pričakujemo v prihodnjih tednih, vendar bodo verjetno precej omejene, saj gre za občutljivo razkritje. Google še dodaja: »Omejitve bomo ohranili tudi, če bo napaka prisotna v knjižnici tretje osebe, od katere so odvisni drugi projekti, a je še niso popravili.«

Chrome in Edge temeljita na isti osnovi, Chromiumu. Zato lahko v prihodnjih urah pričakujemo posodobitve tudi za Edge in druge brskalnike. Microsoft je morda opozoril uporabnike, naj opustijo Chrome v prid Edgea, a v resnici med njima ni bistvenih razlik, piše Forbes.

Več iz teme

Googlenapadopozorilo
ZADNJE NOVICE
18:06
Kronika  |  Na tujem
NADLEGOVANJE NA LETALU

Slovenko nadlegoval pijani Hrvat na letu v Pariz: »Bil je z ženo in otrokoma. Grozno!«

Šokanten prizor in nadlegovanje na letu iz Zagreba v Pariz.
18. 9. 2025 | 18:06
18:00
Ona  |  Stil
ODNOSI

Pet stvari, ki jih vsak dan počnejo srečni pari

Za povezovanje ne potrebujemo več časa, temveč več volje.
18. 9. 2025 | 18:00
17:15
Novice  |  Slovenija
NAMA

Znana slovenska veleblagovnica spet odprla svoja vrata

Najstarejša samopostrežna veleblagovnica s še več ponudbe; v središču ostaja pristna nakupovalna izkušnja.
18. 9. 2025 | 17:15
17:15
Novice  |  Slovenija
LEVIČARSKI AKTIVIZEM

Desni slovenski komentator udaril: »Naši komunisti imajo apetite dejansko ukinjati zasebne televizije«

Tomaž Štih javnosti znan predvsem pod nazivom Libertarec se je kritično odzval na poročanje o razlogih za ukinitev večerne komične oddaje Jimmy Kimmel Live.
18. 9. 2025 | 17:15
17:00
Nedeljske novice
NARODNOZABAVNA GLASBA

Ansambel Petan in ljubezen med zlatimi klasi

Dolenjska zasedba je poleti na radijske postaje poslala novo polko z naslovom Moj kombajn.
18. 9. 2025 | 17:00
16:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPREMEMBE

Barron Trump zapustil fakulteto v New Yorku, znano je, kje nadaljuje študij

Barron Trump, sin Donalda in Melanie Trump, je zapustil newyorško univerzo in se preselil bližje družini.
18. 9. 2025 | 16:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki