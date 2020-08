Gondole bodo obvarovali pred debelimi turisti

Ohranjajo družinsko tradicijo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Že skoraj tisočletje so simbol mesta. FOTO: Givaga/Getty Images

433

certificiranih gondoljerjev je v Benetkah.

Zadnja leta so zaradi preobremenjenosti in neznosnih navalov obiskovalcev skorajda kolapsirale, obdobje pandemije pa je bilo za ponudnike turističnih storitev priložnost za razmislek, kako mesto ohraniti privlačno in priljubljeno, a ga pri tem ne ogroziti. Močno ogrožene so bile tudi znamenite gondole, ugotavljajo oblasti, in tako so sklenile določiti omejitve zaradi čezmerno težkih potnikov.Teh je v zadnjih letih čedalje več, zato so število potnikov na manjših gondolah zmanjšali s šest na pet, na večjih pa s štirinajst na dvanajst. »Pred desetletjem ali več turisti niso toliko tehtali,« pojasnjuje, predsednik Zveze beneških gondoljerjev.»Tudi v dvigalih velja omejitev števila oseb ali je navedena največja dovoljena teža. Preveliko breme lahko povzroči vdor vode v gondolo, kar se lahko konča z nesrečo. Sicer pa so manjše gondole izdelane samo za pet potnikov, tako da bo vožnja odslej tudi udobnejša.«Zveza je v zadnjem času uvedla še več sprememb, s katerimi želijo zaščititi dragoceno tradicijo: gondoljerjem za opravljanje poklica ne bo več treba na zahtevni izpit iz zgodovine in znanja tujih jezikov, pokazati bodo morali le mojstrsko veslanje po beneških kanalih in potrdilo o štirih letih izkušenj urjenja v družinskem poslu. Vsak upokojeni gondoljer bo lahko svoje dovoljenje za plovbo predal svojemu sinu, beneške oblasti tako želijo zaščititi dragoceno dediščino znamenitega mesta in sloviti poklic ohraniti znotraj rodbin.Gondole veljajo za simbol Benetk že od leta 1094, gondoljerjev, ki morajo biti po zakonu beneškega rodu, je 433. Kot poudarja Balbi: »Le kdo bi lahko ta poklic opravljal bolje kot domačin?! Samo ta lahko pozna vse, od kanalov, zgodovine do vseh stavb in zgodb ter legend ... Samo 433 nas je in pomembno je, da skrbimo za to dragoceno tradicijo. Tudi pravo pico zna speči samo picopek iz Neaplja!«