Golota v Italiji? Raje dvakrat premislite

Kljub poletni vročini in dopustniški sproščenosti je treba ohraniti določen nivo spodobnosti. »Dovolj z nespodobnim vedenjem!« je sklenil Massimo Coppola, župan italijanskega mesta Sorrento v Neapeljskem zalivu, od koder v le pol urice dosežemo otrok Capri in je tudi odlično izhodišče za ogled Pompejev ter zato priljubljena turistična destinacija.

Prepričan je namreč, da je zaradi preveč razkazovanja gole kože marsikomu neprijetno, tako domačinom kot turistom, zaradi česar se tam zunaj plaže ne sme več pohajkovati le v kopalkah ali - to leti predvsem na moške - brez majice. Razen, seveda, če ste pripravljeni plačati denarno globo, ki se giblje med 25 in že precej mastnimi 500 evri.

Če vas zanese na Amalfijsko obalo, bodite pozorni na svojo registrsko tablico. FOTO: Mkos83/Getty Images

Sorrento, kjer spoštovanje tega novega pravila nadzoruje policija, ni edino mesto, ki se je odločilo nekoliko pristriči krila preveč svobodni izbiri oblačil. V kalabrijskem letoviškem mestu Praia a Mare vam ne sme pasti na kraj pameti, da bi se naokoli sprehajali bosi, pomanjkljivo oblačenje je prepovedano v Rapallu na Ligurijski obali, podobne sklepe pa sta sprejeli tudi španski Barcelona in Majorka, kjer vas sprehajanje le v kopalkah zunaj plaž lahko stane tam do 300 evrov.

Ustrezna oblačila niso edino, na kar morate biti pozorni, če vas pot zanese na sorrentinski polotok. Od Sorrenta vodi mimo Positana in Amalfija, vse do Salerna, razgledna obalna cesta Amalfijske obale, tako priljubljena, da ne zdrži več trum turistov, ki se želijo zapeljati po tej cesti iz razglednic.

Od sredine tega meseca pa do konca avgusta lahko skozi najlepši 22-kilometrski odsek (med Vietri sul Mare in Positanom) na lihe dni v tednu vozijo le avtomobili z lihim številom na registrski tablici, na sode dni pa tisti s sodim. To pravilo izmenjave vozil bo v veljavi tudi ob koncih tedna v septembru ter med velikonočnimi prazniki in v tednu okoli 1. maja.