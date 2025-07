Golob ob 30. obletnici pokola: »Srebrenica je ime bolečine, ki še vedno odzvanja v solzah mater, žena in otrok« (FOTO in VIDEO)

11. julij bo ostal v spominu ne le državljanom Bosne in Hercegovine, prebivalce regije, po vsem svetu se tega dne spominjajo kot enega najbolj krvavih v moderni zgodovini tega območja. Na ta dan pred natanko 30 leti se je namreč zgodil pokol v Srebrenici, kjer je življenje izgubilo več kot 8000 Muslimanov. Haaško sodišče je pozneje pokol razglasilo za genocid, danes, ob 30. obletnici tega grozljivega dejanja, pa se žrtvam ne bodo poklonili le njihovi svojci, prijatelji, znanci, ki vsak večer prižgejo svečko v spomin nanje in se jih spominjajo vsako uro vsakega dne, ampak tudi državniki in druge vidne osebnosti, tudi slovenske.

FOTO: Andrej Isakovic/Afp

Predsednik vlade Robert Golob je tako na družabnem omrežju zapisal, da »Srebrenica ni le ime kraja, je tudi ime bolečine, ki še vedno odzvanja v tišini grobov, v solzah mater, žena in otrok«. »In je opomin, da resnica, čeprav boleča, mora živeti. Slovenija se danes poklanja žrtvam. Njihova imena ostajajo zapisana ne le v spominih, temveč tudi v naši skupni vesti,« je dodal Golob, ki je v imenu državljank in državljanov izrekel iskreno sočutje njihovim svojcem, vsem preživelim, ki nosijo to bolečino vsak dan znova.

FOTO: Amel Emric/Reuters

Predsednica državeje medtem že včeraj prispela v Bosno in Hercegovino, kjer se bo danes na povabilo člana predsedstva BiHv Potočarih udeležila osrednje spominske slovesnosti ob 30. obletnici genocida v Srebrenici. Že včeraj se je Pirc Musarjeva sestala z reisul-ulemo Islamske skupnosti v BiH dr., s katerim seveda nista mogla mimo Srebrenice. »Slovenija si bo vedno prizadevala za ohranjanje spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Pri tem ima pomembno vlogo tudi izobraževanje mladih,« je med drugim zapisala Pirc Musarjeva.

FOTO: Andrej Isakovic/Afp

V stranki Levica so medtem na družabnem omrežju delili izpoved aktivista in predsednika bošnjaške kulturne zveze v Sloveniji, v kateri se spominja, da je bila Bosna leta 1981, ko jo je zapustil, država v hitrem razvoju, kjer so v sožitju živeli Srbi, Hrvati, Bošnjaki, Bosanci in drugi narodi. »Ob prvem obisku po vojni pa sem lahko s svojimi očmi videl, kakšne so posledice nacionalizma - uničena življenja, razbite družine, obup in država brez prihodnosti,« pravi Gutić, ki se ob »ponovnem vzponu nacionalizma v Evropi in grozotah v Gazi«, boji, da je obljuba »nikoli več« samo še »prazna fraza«.