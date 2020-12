Goljufivim kadetom še ena priložnost

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Prestižno vojaško akademijo pretresa škandal. FOTO: Depthoffield/Getty Images

Ugledna ameriška vojaška akademija se je znašla v najhujšem škandalu po letu 1976. Več kot 70 kadetov West Pointa je namreč maja goljufalo pri zaključnem izpitu iz matematike, vsi so naredili iste napake.Doslej je 59 od 73 osumljencev priznalo, da so sodelovali v goljufiji, študenti so si delili odgovore, zato so imeli vsi iste napake, je sporočil predstavnik akademijeIzpit so zaradi koronavirusa pisali na daljavo. Štirje kadeti so odstopili, osem drugih, ki zatrjujejo, da so nedolžni, saj da niso naredili prav nič narobe, pa bo zaslišalo vodstvo akademije. Primer proti dvema so opustili zaradi pomanjkanja dokazov. Kadeti se s prihodom na akademijo zavežejo strogemu kodeksu časti in visokim standardom, šolanje pa prinaša priložnost postati eden najboljših vojaških vodij v državi. Kodeks ni dolg in si ga ni težko zapomniti: »Kadet ne laže, ne goljufa, ne krade in ne tolerira tistih, ki to počno.«Ophardt je povedal, da so se kadeti – vsi razen enega so bruci – izneverili kodeksu v času šolanja na daljavo in drugih izzivov, ki jih prinaša pandemija. »Zaradi kršitve kodeksa bodo odgovarjali.« Skoraj vsem, ki so priznali goljufanje, so dovolili ostati na akademiji pod pogojem, da opravijo rehabilitacijski program, ki vključuje srečanje z mentorjem in popoldanske ure o častnem sistemu (kadet s pomočjo mentorja piše refleksije o svojem dejanju), študenti pa bodo preostali čas na akademiji na preizkušnji.Rehabilitacija je na West Pointu nova, od 2015., ko je akademija spremenila kodeks časti, ki poslej omogoča drugo priložnost, pred tem pa bi jih preprosto izključili zaradi kršitve pravil.