Goljata spravljajo na kolena

V NRA že več kot dve leti poteka notranji spopad med LePierrom in njegovim klanom ter nasprotniki, ki so nezadovoljni z vodenjem zveze. Dolgoletni član NRA Rob Pincus, ki je zdaj v nevladni organizaciji Save the Second (Ohranimo drugi amandma), ki se prav tako zavzema za čim ohlapnejšo zakonodajo glede nošenja orožja, je že nekaj let oster kritik LePierrovega načina vodenja organizacije in je za ameriške medije ob vložitvi obtožnice newyorške državne tožilke dejal: »Danes je dan za slavje, za vse nas, ki smo zahtevali reformo NRA. Žalostno je, da je morala posredovati državna tožilka, da se bo NRA končno očistila.« A Pincus ni edini, ki ni zadovoljen z delom LaPierra in njegovega ravnanja z denarjem zveze. Že lani spomladi sta na konvenciji NRA v Indianapolisu zaradi čudnih finančnih potez izvršnega direktorja LePierra odstopila predsednik zveze, polkovnik Oliver North in glavni lobist Chris Cox. Prav takratno javno pranje umazanega perila v NRA je tudi spodbudilo k temu, da sta newyorška državna tožilka in njen washingtonski kolega začela preiskovati finančno ozadje lobističnega giganta.

»Dovolj je, nihče ni nad zakonom, tudi NRA ne,« je pred dnevi z vso potrebno dramatičnostjo in odločnostjo izjavila državna tožilka ameriške zvezne države New York, ko je vložila tožbo proti najmočnejši nevladni organizaciji v ZDA, razvpiti Nacionalni strelski zvezi – National Rifle Association (NRA), v kateri zahteva razpustitev zveze in odstranitev prvega človeka organizacije, ki NRA kot izvršni direktor vodi že 39 let, in še treh vodilnih mož – generalnega svetnika, nekdanjega finančnikain nekdanjega šefa LaPierrove pisarneVsi štirje naj bi organizacijo ogoljufali za več milijonov dolarjev in pri tem, kot je tožilka Jamesova zapisala v obtožnici, »uvajali kulturo samorazporejanja denarja, spornega upravljanja in malomarnega nadzora, kar je bilo nezakonito, zatiralno in goljufivo.« Ker je korupcija, ki so jo zganjali štirje vodilni, tako razširjena, je tudi nujna razpustitev močnega ameriškega orožarskega lobija, je v tožbi še zapisala Letitia James, demokratka, ki je bila pred dvema letoma izvoljena za državno tožilko New Yorka.Drugi amandma k ustavi daje Američanom pravico, da nosijo orožje, in tretjina prebivalstva to pravico tudi zelo hudo resno jemlje. Približno trije od desetih imajo doma kos orožja ali več, zato ni čudno, da ima tako velikansko podporo med svojim večmilijonskim članstvom. Ta množičnost NRA prinaša dve stvari, denar – z drugimi besedami povedano, moč na eni strani in z njo povezan politični vpliv na veliko politikov.Kako zelo je orožarska kultura vpeta v ameriško družbo, kulturo in seveda tudi politiko, govori dejstvo, da je NRA prvo civilnodružbeno gibanje v ZDA, ustanovljeno že nekaj let po koncu ameriške državljanske vojne leta 1865. Zaradi svoje priljubljenosti in moči je vsekakor najmočnejši lobist v ameriški prestolnici. Prav NRA je »zaslužna«, da s sklicevanjem na drugi amandma ameriške ustave Združene države nimajo strožje zakonodaje glede kupovanja in nošenja strelnega orožja. V NRA pravijo, da bodo Američani varnejši z več orožja v rokah svojih prebivalcev. Na leto za lobistične namene porabijo približno 250 milijonov dolarjev. Večino tega denarja dobijo kot politične donacije kongresniki in senatorji, praviloma republikanci, čeprav je med podporniki NRA kar nekaj demokratov, v času predvolilnih kampanj.Američani imajo doma po ocenah raziskovalnih organizacij med 265 in skoraj 400 milijoni kosov orožja (zakonitega in nezakonitega), zato ni nič čudnega, da zaradi posledic uporabe strelnega orožja (uboji, nesreče, strelski pohodi …) vsako leto v ZDA umre vedno več ljudi. Leta 2004 je zaradi strelnega orožja umrlo 30.000, lani pa že več kot 40.000 ljudi. NRA zato močno lobira proti vsem oblikam državnega nadzora nad orožjem, ne omajejo jih niti številni protesti, ki po navadi vzniknejo po dokaj številnih strelskih pokolih po šolah, ki so se zgodili v zadnjih letih in v katerih je umrlo že na stotine otrok in mladostnikov.Med preiskavo, ki jo je tožilka Jamesova sprožila že pred enim letom, je ugotovila, kako so Wayne LePierre in trije njegovi najožji sodelavci NRA izrabljali kot svojevrstno osebno hranilnico, saj so jo v zadnjih treh letih prikrajšali za 64 milijonov dolarjev. Ta denar so porabili za luksuzni življenjski stil, najemali so zasebna letala, omogočali luksuzne počitnice svojim družinam v ekskluzivnih letoviščih na karibskih otokih, na stotine tisoče dolarjev so porabili za nakupe v dragih trgovinah na najdražji nakupovalni ulici na svetu na Rodeo Drivu na Beverly Hillsu v Los Angelesu, v kraju Westlake v Teksasu si je LaPierre za šest milijonov dolarjev hotel kupiti posestvo, seveda z denarjem NRA.Samo lani si je za osebna potovanja, igranje golfa in darila dal izplačati 1,2 milijona dolarjev, seveda pod pretvezo – tako zdaj trdi newyorška tožilka –, da je šlo za službene zadeve. Poleg tega LaPeirre ni bil imun proti koruptivnemu početju. Tako mu je neko podjetje, ki veliko sodeluje z NRA, plačalo družinske počitnice s safarijem v Afriki, direktor drugega podjetja pa mu je redno posojal svojo več kot trideset metrov dolgo jahto za krajša morska popotovanja.Pogoltnost drugih treh LePierrovih sodelavcev je tudi zanimiva. Woody Phillips, nekdanji finančnik NRA, je svoji punci omogočil posel, za katerega je NRA plačala milijon dolarjev, pred poldrugim letom je sklenil pogodbo, vredno 1,8 milijona dolarjev, za občasno finančno svetovanje novega finančnega direktorja. Zanimivo je, da je novi finančnik tožilki izjavil, da ni vedel za nikakršno pogodbo s Phillipsom in da od njega ni nikoli zahteval ali dobil kakšnega nasveta ali strokovne pomoči.LaPierrovemu šefu kabineta Joshui Powellu so v zahvalo za lojalnost svojemu šefu zgolj v treh letih letno plačo dvignili z 250.000 na 850.000 dolarjev, poleg tega je vsako leto dobival še po 100.000 dolarjev za stroške bivanja, čeprav do njih ni bil upravičen. Četrtega obtoženega Johna Frazerja pa obtožnica Jamesove bremeni, da kot glavni svetovalec oziroma nekakšen prokurist zveze ni opozarjal na te nepravilnosti, jih ni prijavljal in celo sodeloval pri prirejanju poslovne dokumentacije.Pri prikrivanju preveč domačijskega ravnanja s financami je vodstvo NRA uporabljalo več obvodnih kanalov. Najbolj sporne finančne operacije so peljali prek oglaševalske agencije Ackerman McQueen, ki ima sedež v Oklahomi, nekatere pa tudi prek NRA-fundacije, s sedežem v ameriški prestolnici Washington. In prav tu se je pri pregonu sumljivega početja najmočnejše lobistične organizacije na svetu newyorški državni tožilki pridružil tudi njen washingtonski kolegaProti fundaciji NRA je vložil obtožnico, v kateri jo bremeni, da je postala zgolj lutka v rokah vrhovne NRA in namesto da bi se, kot to terja zakon, neodvisno ukvarjal z dobrodelno dejavnostjo, je ves čas služila kot svojevrstna posojilnica za Nacionalno strelsko zvezo in njene vodilne, ki so izrabljali svoje položaje za osebno okoriščanje.NRA ima v ameriškem predsednikuvelikega podpornika in zaveznika. Po tiskovni konferenci newyorške državne tožilke, kjer je napovedala tožbo proti četverici vodilnih in zahtevala razpustitev NRA, je Trump, ki mu je pred štirimi leti v času predvolilne kampanje NRA zelo pomagala tako z denarjem kot s propagandno dejavnostjo med svojimi člani, na twitterju zapisal, da gre za akcijo newyorške »radikalne levice«.Tudi NRA ni stal križem rok in je napovedal vložitev svoje tožbe proti tožilki Jamesovi, češ da s svojimi obtožbami onemogoča svobodo govora in delovanje legalne ustanove.