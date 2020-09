Gola pozirala na svetem mostu

Most Lakšman Džula velja za svetega.

Številni turisti so se letos znašli v nemilosti, potem ko so jih zalotili med skrunjenjem katere od kulturnih ali zgodovinskih znamenitosti. Nekateri so jo odnesli zgolj z opominom, drugi z zajetno globo, Francozinji pa zaradi drznega vedenja grozi celo zaporna kazen.Mlada turistka, šteje jih komaj 27, je namreč na mostu čez Ganges, ki velja za svetega, saj naj bi tam reko prečkalo hindujsko božanstvo, pozirala pomanjkljivo oblečena in posnela video ter seveda šokirala lokalno pa tudi svetovno javnost. Objava na instagramu je spodbudila indijske može postave, ki so Francozinjo, znana je le kot, aretirali zaradi nespodobnega vedenja v javnosti in skrunjenja svetega kraja, še bolj pa jih je vznemirilo dejstvo, da je turistka zlorabila most Lakšman Džula v Rišikešu zavoljo promocijskih namenov: z drznim posnetkom, med katerim njeno golo telo najprej zakriva šal, potem pa kameri pokaže razgaljen hrbet, je hotela spodbuditi prodajo svoje linije nakita. V njeni torbici so našli še kup golih fotografij, posnetih v hotelski sobi.Francozinjo so po plačilu varščine izpustili na prostost, a se bo morala zaradi svojega nespoštljivega vedenja in objav na spletu zagovarjati na indijskem sodišču. »Morda so take stvari sprejemljive v Franciji, toda Rišikeš je sveto mesto, Lakšman Džula pa je kraj, kjer so božanstva Ram, njegov brat Lakšman in žena Sita prečkali Ganges,« bentijo indijski policisti, ki srčno upajo, da bo mladenko doletela najstrožja kazen.Po indijski zakonodaji ta znaša kar tri leta za zapahi, Francozinja pa se zdaj brani, da so za njeno poziranje krivi domačini sami: po njeni novi različici zgodbe naj bi se namreč na mostu razgalila zato, ker naj bi jo indijski moški nenehno nadlegovali. Marca je sicer v Rišikeš odpotovala na oddih, a je zaradi izbruha covida-19 in zapletov s karanteno tam kar ostala.