Globus je star 500 let

Tako redek pričevalec zgodovine je neprecenljiv in je težko napovedati končni izkupiček na dražbi, so pred spletnim dogodkom napovedovali strokovnjaki. Na prodaj je namreč globus, ki je nastal med letoma 1550 in 1560, pričakujejo, da bo iztržil več deset tisočakov.

Namizni globus, ki ima le devet centimetrov premera, je najverjetneje delo francoskega fizika in geografa Françoisa Demongeneta ali pa so ga izdelali po njegovih načrtih. Mojstrovina iz izrezljanega lesa in graviranega papirja prikazuje zanimivo podobo našega planeta, kakor so ga poznali v 16. stoletju: Avstralije takrat še ni na spregled, označene pa so tudi morske pošasti, ladje in grški bog morja Triton.

Pričakujejo velik izkupiček.

Severna Amerika pa je bila osvojena 1530., kot se glasi eden od napisov. Znano je še, da je nastal v času smrti takratnega angleškega kralja Edwarda VI., sina zloglasnega Henrika VIII., zelo dolgo pa je bil v lasti nekdanjega hranitelja grafik in risb pri Britanskem muzeju oziroma pripadnika zavezniške skupine, imenovani varuhi zapuščine, ki je varoval dragocenosti med drugo svetovno vojno. Zdajšnjemu lastniku pa se še sanjalo ni, da ima pri sebi takšno redkost, dokler ga niso s tem nedavno seznanili strokovnjaki, ki jim je zaupal vrednotenje.

Mojstrovina velja za najstarejši globus na dražbi, prodaja ga britanska avkcijska hiša Hansons Auctioneers. Najstarejši znani globus sploh je sicer Erdaphel iz leta 1492.