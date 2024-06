Glejte in se čudite, to je najgrši pes na svetu (FOTO)

Na tekmovanju za najgršega psa na svetu v Kaliforniji je v petek zmagal osemletni pekinžan Wild Thang iz ZDA. Za nagrado je prejel ček za 5000 ameriških dolarjev (okoli 4670 evrov).

Je to res najgrši pes na svetu? FOTO: Josh Edelson Afp

Za nagrado je prejel ček za 5000 ameriških dolarjev FOTO: Josh Edelson Afp

Wild Thang je na tekmovanju tokrat sodeloval petič. Trikrat je bil drugi, letos pa je osvojil glavno nagrado, poroča britanski Sky News.

Kot mladič je zbolel za virusno boleznijo pasje kuge. Preživel je, vendar ne brez trajnih poškodb. Zobje mu niso zrasli pravilno, zato mu jezik stalno visi iz gobca, težave ima tudi z desno sprednjo tačko.

A kot zatrjuje njegova lastnica, je kljub telesnim hibam »zdrav, srečen, glamurozno grd« pes.

Kuža z imenom Ozzie. FOTO: Justin Sullivan Getty Images Via Afp

Kuža po imenu Daisy Mae. FOTO: Justin Sullivan Getty Images Via Afp

Tekmovanje za najgršega psa na svetu poteka že skoraj 50 let in, kot piše na spletni strani prireditve, »slavi nepopolnosti, zaradi katerih so vsi psi posebni in edinstveni«. Organizatorji zagotavljajo, da namen prireditve ni norčevanje iz grdih psov, temveč bi radi svetu pokazali, da so tudi drugačni psi lepi.

Kuža, ki so mu nadeli ime Freddie Mercury. FOTO: Josh Edelson Afp

Rome je prejel nagrado občinstva. FOTO: Josh Edelson Afp