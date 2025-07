Glavni menih na udaru: seks, milijoni in sramota za samostan

Po desetih letih se je Shi Yongxin, opat svetovno znanega samostana Šaolin na Kitajskem, znova znašel pod plazom obtožb. Tokrat zaradi suma »poneverbe projektnih sredstev in samostanskega premoženja«. Poleg tega naj bi tudi »hudo kršil budistične predpise«. Nekdanji menihi namreč trdijo, da naj bi 59-letni opat, ki je prisegel celibatu, imel otroke z več ženskami. V lasti naj bi imel tudi celo floto luksuznih avtomobilov.

Leta 2015 se je sicer že soočil s podobnimi obtožbami. Samostan jih je takrat zavrnil kot zlonamerno obrekovanje.

Yongxin se je zato že znašel pod lupo preiskovalcev. »Dejanja Shi Yongxina so zelo zavržna, znatno spodkopavajo ugled budistične skupnosti in škodujejo podobi menihov,« je sporočilo budistično združenje, ki je podrejeno vladajoči kitajski komunistični partiji. Ta mora odobriti imenovanje vseh verskih dostojanstvenikov. V okviru preiskave je bilo njegovo posvetitveno potrdilo preklicano, so sporočili po poročanju britanskega BBC.

Šaolin je svetovno znan po svoji tradiciji kung fuja. FOTO: Sihasakprachum/getty images

Samostan Šaolin, ki leži v osrednji kitajski provinci Henan, ustanovljen pa je bil leta 495, je svetovno znan po svoji tradiciji kung fuja. Shi se je templju pridružil leta 1981, za opata je bil imenovan leta 1999. Mediji na Kitajskem so ga poimenovali »menih generalnega direktorja«, ker je samostan s komercialnimi dejavnostmi, kot so predstave kung fuja, spremenil v globalno blagovno znamko. Prav zaradi tega se vsako leto vanj zgrinjajo milijoni obiskovalcev. Menih, ki ima univerzitetno diplomo iz ekonomije, je med drugim ustanovil številne podružnice Šaolina po vsem svetu. Mnogi nad tem niso navdušeni, saj so prepričani, da je s tem skomercializiral budizem. Leta 2015 se je že soočil s podobnimi obtožbami. Samostan jih je takrat zavrnil kot zlonamerno obrekovanje.