Glasbeni svet žaluje za Perom, bil je eden največjih

V starosti 92 let je umrl danski skladatelj Per Nørgård. Novico o smrti sta danskim medijem sporočila njegova družina in založba. Loui Törnqvist iz skladateljeve glasbene založbe Edition Wilhelm Hansen je dejal, da »glasbenega pomena Pera Nørgårda ni mogoče dovolj izpostaviti«, in dodal, da je skladatelj v karieri nenehno razvijal svoj glasbeni izraz.

Per Nørgård leta 2009 FOTO: Jeppe Michael Jensen/AFP

Nørgård je napisal približno 400 del, med njimi osem simfonij, šest oper, zborovska dela in filmsko glasbo. Med drugim je napisal glasbo za z oskarjem nagrajeni danski film Babettina gostija (Babettes Gæstebud) iz leta 1988. Na Danskem velja za največjega skladatelja po Carlu Nielsenu (1865–1931). V svoji več kot 70-letni karieri je prejel številne nagrade.