Gladina morja višja za 18 mm

Svetovni ledeniki se pod vplivom podnebnih sprememb talijo hitreje, kot so domnevali doslej, kaže najobsežnejša znanstvena analiza. Skupaj so izgubili 6500 milijard ton ledu med letoma 2000 in 2023, kar je povzročilo dvig globalne morske gladine za 18 milimetrov.

V raziskavi so združili več kot 230 regionalnih ocen 35 raziskovalnih skupin po vsem svetu, zaradi česar so znanstveniki še bolj prepričani o tem, kako hitro se ledeniki talijo in kako se bo taljenje še pospešilo v prihodnosti. Ledeniki, ki so jasni kazalniki podnebnih sprememb, v stabilnem podnebju ostanejo približno enake velikosti, s sneženjem pa pridobijo približno toliko ledu, kot ga izgubijo s taljenjem. Toda v zadnjih 20 letih so se skrčili skoraj povsod, saj so se temperature dvignile zaradi človeških dejavnosti, predvsem sežiganja fosilnih goriv, povzema BBC.

Če se popolnoma stalijo, se globalna gladina morja dvigne za 32 cm.

Med letoma 2000 in 2023 so ledeniki zunaj večjih ledenih plošč Grenlandije in Antarktike v povprečju izgubili okoli 270 milijard ton ledu na leto. Kot ponazarja Michael Zemp, direktor Svetovne službe za spremljanje ledenikov in glavni avtor študije, 270 milijard ton ledu, izgubljenih v enem samem letu, ustreza porabi vode celotnega svetovnega prebivalstva v 30 letih (ob predpostavki porabe tri litre vode na osebo na dan). Ledeniki so sladkovodni vir za milijone ljudi po vsem svetu in zadržujejo toliko vode, da bi se globalna gladina morja dvignila za 32 centimetrov, če bi se popolnoma stalili.

Pred 15 leti so znanstvenike najbolj skrbeli Andi in patagonski ledeniki, a v Alpah so se skrčili tako hitro, da bi lahko sčasoma izginili. Na Aljaski pa se talijo najhitreje od vseh 19 proučevanih območij, še ugotavlja študija.