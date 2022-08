Geopolitični strokovnjak: Mislim, da je bil atentat na Darjo Dugin lažiran

Geopolitični strokovnjak prof. dr. Vlatko Cvrtila meni, da je bil atentat na Darjo Dugina, hčer ruskega ultranacionalista in Putinovega ideologa Aleksandra Dugina, lažiran.

»Nekateri pravijo, da je bil tarča sam Dugin, saj je bila pod njegov avto podstavljena bomba. Neverjetno je, da bi to lahko storil en človek. Zdi se mi, da gre za laž in ne bi bilo prvič, da ruske tajne službe naredijo kaj takega. Veliko je zagovornikov maščevanja za atentat in to bi lahko bilo opravičilo za vojno v Ukrajini,« je dejal Cvrtila v oddaji televizije N1, poroča Slobodna Dalmacija.

Nova žariščna točka

Ob povzetku pol leta vojne v Ukrajini je spomnil, da Rusiji ni uspelo strmoglaviti ukrajinske vlade, zato se je osredotočila na vzhod in sever države ter spremenila svoje strateške cilje. Novo žariščno točko so odprli tudi v južnem delu Ukrajine, v bližini mesta Kherson.

Ljudje se zbirajo pri improviziranem spomeniku medijski komentatorki Darji Dugini.

»Tu je Ukrajina skoncentrirala svoje sile in napoveduje se protiofenziva. Ukrajina je medtem dodala novo taktiko, to je uporaba orožja dolgega dosega, s katerim lahko ciljajo tudi na poveljniška mesta ruskih sil. Daleč od same fronte lahko izvedejo določene akcije, ki lahko zamajejo logistiko ruske vojske,« je dejal Cvrtila in dodal, da takšna dejanja spodbujajo ukrajinsko vojsko.

»Zdaj smo v fazi pozicijske vojne. Nobena stran nima moči za večje spremembe. Zagotovo bodo nove akcije ukrajinske strani na ozemlju, ki ga je osvojila Rusija,« je dejal.

Trdi, da so pričakovanja o kratkem trajanju vojne temeljila na mnenju, da se Ukrajina ne bo mogla braniti. Prepričan je, da se Rusija ne bo odrekla osvajalnim pohodom in bo konflikt ohranjala na visoki ravni napetosti.

»Strateška stališča obeh strani so trenutno nezdružljiva. Ta konflikt bi lahko trajal zelo dolgo,« je povedal geopolitični strokovnjak za N1.

Pogajanj o prekinitvi ognja ni na vidiku.